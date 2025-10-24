Incendiul de la depozitul de deșeuri din Ariceștii Rahtivani nu a fost stins

Incendiul care a izbucnit, aseară, la depozitul de deșeuri Coseco Waste din Ariceștii Rahtivani nu a fost stins.

Potrivit ISU Prahova, incendiul încă se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1000 mp. La fața locului intervin cinci echipaje de pompieri.

Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului, care a generat degajări mari de fum, fiind emis și un mesaj ro-alert.

UPDATE: Reprezentanții ISU Prahova au venit cu precizări. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați. Din cauza cantităților mari de materiale combustibile, „intervenția este una de lungă durată”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Progresiv, pentru stingerea incendiului, ISU Prahova a mobilizat cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autocisterne, o autoscară, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

„De mai bine de 17 ore pompierii prahoveni depun eforturi susținute pentru stingerea acestui incendiu”, au mai precizat reprezentanții ISU.

Imagini cu incendiul de la Coseco Waste surprinse noaptea trecută: