„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

verighete
foto cu caracter ilustrativ

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”

Cununii Ploiești 26.10 – 1.11. 2025

30.10. 2025

  • Manolache Nicolae – Badea Florentina – Mădălina

31.10.2025

  • Dumitrașcu Daniel – Cornel – Onucu Noemi
  • Orășean Ovidiu – Laurențiu – Georgescu Bianca – Georgiana

1.11. 2025

  • Matei Alexandru Constantin – Marin Mihaela
  • Negoi Alin – Nicolae – Lăcătușu Dana – Nicoleta
  • Hoțescu Ionuț – Stelian – Crăciun Elena – Adelina

În săptămâna 26.10. 2025 – 1.11.2025, la Câmpina nu este programată oficierea niciunei cununii civile.

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!

