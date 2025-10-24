„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”

Cununii Ploiești 26.10 – 1.11. 2025

30.10. 2025

Manolache Nicolae – Badea Florentina – Mădălina

31.10.2025

Dumitrașcu Daniel – Cornel – Onucu Noemi

Orășean Ovidiu – Laurențiu – Georgescu Bianca – Georgiana

1.11. 2025

Matei Alexandru Constantin – Marin Mihaela

Negoi Alin – Nicolae – Lăcătușu Dana – Nicoleta

Hoțescu Ionuț – Stelian – Crăciun Elena – Adelina

În săptămâna 26.10. 2025 – 1.11.2025, la Câmpina nu este programată oficierea niciunei cununii civile.

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!