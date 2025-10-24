„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”
Cununii Ploiești 26.10 – 1.11. 2025
30.10. 2025
- Manolache Nicolae – Badea Florentina – Mădălina
31.10.2025
- Dumitrașcu Daniel – Cornel – Onucu Noemi
- Orășean Ovidiu – Laurențiu – Georgescu Bianca – Georgiana
1.11. 2025
- Matei Alexandru Constantin – Marin Mihaela
- Negoi Alin – Nicolae – Lăcătușu Dana – Nicoleta
- Hoțescu Ionuț – Stelian – Crăciun Elena – Adelina
În săptămâna 26.10. 2025 – 1.11.2025, la Câmpina nu este programată oficierea niciunei cununii civile.
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!
