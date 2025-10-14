Pentru ce plătim rovinieta? DN1D Ciorani-Albești arată jalnic

Starea drumurilor din Prahova, aflate în administrarea CNAIR, este jalnică. Dacă am alcătui un top al sectoarelor distruse, DN1D Ciorani-Albești, ar ocupa o poziție fruntașă.

Asfaltul pe porțiuni întregi din DN1D este plin de gropi, de denivelări, iar marcajele rutiere sunt mai degrabă o glumă decât un factor care ar trebui să crească siguranța rutieră.

Porțiunea dintre Ciorani și Albești este parcursă zilnic de sute, poate chiar mii de mașini, iar șoferii au ajuns, pe bună dreptate, să se întrebe de ce mai plătesc rovinieta.

Banii din această taxă sunt destinați, cel puțin teoretic, întreținerii drumurilor din țară. În realitate însă, DN1D nu a mai fost de ani buni inclus în niciun program de investiții.

Un alt aspect care pune siguranța traficului rutier în pericol pe acest sector din DN1D îl reprezintă plopii bătrâni, uscați, care la fiecare rafală de vânt riscă să pice.

„Drumul Ciorani-Albesti este o catastrofă. Pericolul de accidente este iminent. Să nu mai vorbesc de copacii de la marginea drumului. De ce mai plătim taxe, roviniete și așa mărite?” se întreabă retoric un cititor care ne-a trimis imaginile din articol.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Poliției Prahova și CNAIR.