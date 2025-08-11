- Publicitate -

Nu așteptați o tragedie să reparați DN1A între Ploiești și Zalhana

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Drumurile naționale care tranzitează județul Prahova au început să se degradeze într-un ritm accelerat. Comparativ cu județele vecine, Dâmbovița și Brașov, unde CNAIR execută frecvent lucrări de întreținere și asfaltare, județul Prahova pare să fie dat uitării.

Pe DN1A, între cartierul ploieștean Mitică Apostol și localitatea Zalhana de pe raza comunei Târgșoru Vechi, o tragedie se poate întâmpla oricând din cauza stării deplorabile a asfaltului.

Este vorba de zona intersecției cu un drum croit de basculantele care, de ani de zile, transportă agregate minerale de la balastierele de pe raza comunei Târgșoru Vechi.

Aici, pe o distanță de aproximativ zece metri, pe sensul Ploiești-Buftea, asfaltul este distrus, surpat și acoperit de pământ, pietriș și praf.

Banda de circulație este îngustată considerabil, în proporție de aproximativ 50%, iar șoferii sunt nevoiți să pătrundă pe contrasens, în momentele în care traficul le permite, pentru a evita pericolul iminent.

Vorbim de o zonă aflată între localități, unde se circulă cu viteză excesivă, iar cei care cunosc situația reușesc cu greu să facă slalom printre camioane.

Șoferii mai puțin norocoși, care circulă rar pe aces sector de drum, observă pericolul din asfalt în ultima clipă și fie trag de volan în ultimul moment pentru a pătrunde pe contrasens, fie trec cu viteză peste gropile acoperite cu pietriș.

În perioadele ploioase, noroiul de pe câmp întins de camioanele pline cu piatră pe ambele sensuri de mers, pe o distanță de câțiva kilometri, făcând condusul în condiții o adevărată loterie.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Poliției Prahova și CNAIR cu privire la această situație.

