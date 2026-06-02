Științescu Fest revine la Ploiești: două zile de știință, experimente și curiozitate pe Bulevardul cu Castani

Pe 6 și 7 iunie 2026, Fundația Comunitară Prahova organizează a doua ediție a Științescu Fest, cel mai mare festival de știință din județul Prahova. Evenimentul are loc pe Bulevardul cu Castani din Ploiești, între orele 15:00 și 19:00, și este deschis publicului larg, cu acces gratuit.

- Publicitate -

Două zile, zeci de experimente, sute de participanți. Acesta este Științescu Fest, un spațiu în care știința iese din manuale și devine tangibilă, jucăușă și accesibilă oricui. Ediția din 2026 reunește peste 40 de standuri ale organizațiilor, școlilor și cluburilor din Prahova, cu ateliere practice și demonstrații live din domeniile: Fizică, Biologie, Chimie, Matematică, Robotică, Printare 3D, Industrie alimentară, Arhitectură, Geologie, Upcycling, Aeromodele, Orientare și Protecția mediului.

Participanții pot explora standuri interactive, asista la experimente în timp real, discuta cu specialiști și lua parte la activități gândite deopotrivă pentru copii și adulți. Formatul festivalului este construit pe principiul că orice concept complex poate deveni memorabil atunci când îl trăiești direct.

- Publicitate -

La ediția 2026 a Științescu Fest sunt prezente standuri și experimente realizate de către:

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Grădina Zoologică Ploiești, Grădina Botanică, Muzeul de Științele Naturii Ploiești, Clubul de Aeromodele al Palatului Copiilor, Poliția Română, Asociația Republica Ploiești. Liceul Tehnologic „Lazar Edeleanu” Ploiești, Școala Gimnazială HM Berthelot, Fundația Zamolxes, Colegiul Forestier Câmpina, Liceul Tehnologic Anghel Saligny Municipiul Ploiești, Colegiul Național Ion Luca Caragiale -echipa Fusion, Colegiul Național Nicolae Grigorescu – echipa Nexus, cluburi și echipe de robotică: Ro2D2, Info1Robotics, BraveBots, Eastern Foxes, Undefined.

Pe lângă atelierele practice, festivalul include trei prezentări interactive susținute de specialiști:

- Publicitate -

16:00 — Dorin Stănică: Noi modalități de reciclare a PET-urilor

17:00 — Dragoș Grigorescu: Știința ca superputere în era digitală

18:00 — Mihail Vincențiu Ivan: Motivația, cultura, educația

- Publicitate -

Despre Fondul Științescu Prahova

Științescu Fest face parte din Fondul Științescu Prahova, program național de finanțare a educației non-formale în științe, implementat local de Fundația Comunitară Prahova din 2017. De la lansare, programul a finanțat zeci de proiecte educaționale care au adus știința mai aproape de elevii din școlile publice prahovene, prin metode activ-participative și experimente aplicabile în viața de zi cu zi.

Parteneri organizare: Republica de sub Castani & Primăria Municipiului Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

- Publicitate -

Contact presă

Bianca Dăniță, Director Executiv

Fundația Comunitară Prahova

- Publicitate -

[email protected]

www.fundatiacomunitaraprahova.ro

Despre Fundația Comunitară Prahova: Activă din 2013, Fundația Comunitară Prahova conectează resursele comunității cu nevoile ei reale, prin programe de educație, mediu, regenerare urbană și implicare civică. Până în prezent, a mobilizat peste 3.000.000 de euro, a finanțat peste 250 de proiecte și a creat o rețea de peste 150 de parteneri corporativi și 1.150 de donatori individuali.