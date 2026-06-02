Mihai, „doctorul de mașini” de lângă Ploiești. Povestea service-ului auto unde se lucrează ca într-o farmacie

Mihai Service. Așa îl am salvat în memoria telefonului pe Mihai Avram, „doctorul de mașini” pe care îl cunosc de mulți ani.

Am văzut, în timp, cum a reușit să pună pe picioare o afacere solidă, într-o piață în care concurența este extrem de puternică. A plecat de la un mic atelier, unde muncea de dimineață până aproape de miezul nopții, și a ajuns la ceea ce astăzi se numește Albatros A Auto Service.

De la un mic aterlier auto la un service cu dotări de ultimă generație

Este o unitate modernă, aflată aproape de Ploiești (Strada Fabricilor nr 165, Pleasa), unde se lucrează cu atenție, ordine și rigoare, aproape ca într-o farmacie. Cea mai bună reclamă este chiar curtea service-ului, ocupată aproape permanent de mașini aduse la reparat, indiferent de marcă, kilometraj, an de fabricație sau valoare de piață.

În toți acești ani, Mihai a rămas același. Îl găsești mai des în service decât în birou, implicat direct în activitate, atent la fiecare detaliu. Face teste cu mașinile înainte și după reparație, pentru a se asigura că fiecare client pleacă mulțumit.

Pentru Mihai, fiecare problemă tehnică trebuie să aibă o soluție. Fie că este vorba despre BMW, Dacia, Mercedes, Opel sau orice altă marcă, experiența și pasiunea lui pentru mașini se văd în modul în care tratează fiecare caz. Dacă ai și tu probleme cu mașina sună la 0787434406.

Mașină la schimb pe durata procesului RCA

La Centrul de Daune și Reparații Auto Albatros A, șoferii implicați într-un accident, atunci când sunt păgubiți, pot beneficia de servicii complete pentru gestionarea dosarului RCA.

Aici se oferă deschidere și administrare completă a dosarului RCA, constatare, reparații efectuate conform standardelor tehnice și, foarte important, mașină la schimb pe perioada reparației, serviciu gratuit pentru client.

Ce-i mai lipsește lui Mihai? Timpul

Dacă s-ar putea clona pentru a fi, în același timp, 24 de ore din 24, și „doctor de mașini”, dar și tată și soț, probabil ar fi cu adevărat fericit. Până atunci, rămâne să se împartă între pasiunea de-o viață, mașinile, și familie.

Acesta nu este un articol plătit. Textul reflectă experiența autorului, fără nicio condiționare, și face parte din campania Observatorul Prahovean de promovare a oamenilor și afacerilor care aduc un plus comunității.

Observatorul Prahovean recomandă Albatros A Auto Service și pe Mihai Avram, pentru ca, împreună, să susținem comunitatea de afaceri locală.