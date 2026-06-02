Principesa Maria a României a inaugurat Centrul de Zi pentru Copil și Familie CONCORDIA din Provița de Sus

Astăzi, 2 iunie 2026, în comuna Provița de Sus a fost inaugurat Centrul de Zi pentru Copil și Familie CONCORDIA, un proiect social și educațional de amploare destinat copiilor proveniți din medii vulnerabile și familiilor acestora.

Investiție europeană și parteneriat local pentru copii

Printre invitați s-a aflat Alteța Sa Regală Principesa Maria a României, care a participat la ceremonia de inaugurare alături de reprezentanți ai administrației locale și județene.

Noul Centru de Zi pentru Copil și Familie este rezultatul unui parteneriat între Organizația Umanitară CONCORDIA și Primăria Comunei Provița de Sus, proiectul fiind realizat cu finanțare europeană și cu contribuția financiară a administrației locale.

Comuna Provița de Sus a participat atât la realizarea investiției, cât și la asigurarea sustenabilității proiectului pe termen lung. Investiția include și amenajarea unui spațiu exterior generos, cu un loc de joacă modern, de mari dimensiuni, destinat activităților recreative.

40 de locuri pentru copii și servicii complexe de sprijin

Centrul de Zi pentru Copil și Familie – Provița de Sus dispune de 40 de locuri destinate copiilor din clasa pregătitoare și claselor I-VIII.

Beneficiarii vor avea acces gratuit la sprijin educațional și activități de recuperare școlară, consiliere psihologică, activități de socializare și dezvoltare personal, programe recreative și o masă caldă zilnică.

Prin aceste servicii, centrul urmărește prevenirea abandonului școlar, reducerea riscului de excluziune socială și creșterea șanselor copiilor de a avea acces la educație și la un mediu sigur de dezvoltare.

Momentul inaugural a avut o încărcătură simbolică aparte, având loc în anul în care Organizația Umanitară CONCORDIA marchează 35 de ani de activitate în România, perioadă în care a sprijinit peste 15.000 de copii, tineri și familii aflate în dificultate.

CONCORDIA: un model care poate fi extins la nivel național

Reprezentanții organizației au subliniat că, prin cele patru Centre de Zi pe care le administrează la nivel național, CONCORDIA sprijină copiii aflați în situații vulnerabile să își continue educația și să crească într-un mediu stabil.

Totodată, prin Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru copiii aflați în sărăcie, organizația promovează încă din 2021 dezvoltarea unui mecanism de finanțare sustenabilă de la bugetul de stat, care să permită înființarea și funcționarea unor centre similare în fiecare comunitate din România.

O investiție în viitorul comunității

Deschiderea Centrului de Zi pentru Copil și Familie CONCORDIA reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte sociale realizate în ultimii ani în comuna Provița de Sus. Prin colaborarea dintre administrația locală, finanțatorii europeni și organizațiile neguvernamentale, comunitatea câștigă un centru modern care va oferi sprijin concret copiilor aflați în situații de risc și familiilor acestora.

O investiție pe termen lung în educație, incluziune socială și dezvoltarea unei generații de copii care să aibă șansa unui viitor mai bun chiar în comunitatea în care s-au născut.