Elevii Școlii Spectrum Ploiești au fost premiați la competiția FirSTep, unde au obținut 12 medalii pentru proiecte educaționale, tehnice și de protejare a mediului.

- Publicitate -

Elevii Școlii Spectrum Ploiești au obținut 12 medalii la competiția FirSTep, în urma unor proiecte prin care au demonstrat creativitate, spirit de echipă și capacitatea de a transforma ideile în soluții concrete.

Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, iar rezultatele obținute confirmă implicarea elevilor și a profesorilor coordonatori în activități educaționale care încurajează gândirea critică, inovația și aplicarea cunoștințelor în proiecte cu impact real.

- Publicitate -

1 medalie de aur, 5 de argint și 6 de bronz

În urma participării la competiție, elevii Școlii Spectrum Ploiești au obținut:

1 medalie de aur

5 medalii de argint

6 medalii de bronz

Proiectele prezentate au vizat domenii diverse, de la soluții pentru protejarea mediului și economisirea resurselor, până la proiecte educaționale, povești și inovații tehnice.

Fiecare echipă participantă a venit cu idei originale și a demonstrat curajul de a transforma cunoștințele acumulate la școală în proiecte aplicate.