Bărbat urmărit internațional pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor, prins în centrul Ploieștiului de către jandarmi

Un bărbat urmărit internațional pentru infracțiuni sexuale aupra minorilor, a fost prins, miercuri după-amiază, de către jandarmi, pe Bulevardul Castanilor.

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Potrivit IJJ Prahova, un bărbat urmărit internațional în vederea arestării și extrădării a fost depistat marți după-amiază de un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești, aflat în misiune de patrulare în municipiu.

Intervenția a avut loc în jurul orei 16:30, pe Bulevardul Republicii, în zona unui centru comercial. Jandarmii au observat un bărbat care manifesta un comportament suspect, motiv pentru care au procedat la legitimarea și verificarea acestuia prin intermediul aplicației eDAC.

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În urma verificărilor, a reieșit faptul că persoana, în vârstă de 46 de ani, domiciliată în județul Dâmbovița, figurează în bazele de date ca fiind urmărită internațional pentru arestare în vederea predării sau extrădării, în conformitate cu prevederile articolului 26 din Regulamentul (UE) 2018/1862, pentru o infracțiune din sfera faptelor sexuale comise asupra minorilor.

Persoana a fost condusă la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pentru întocmirea documentelor procedurale, fiind ulterior predată lucrătorilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Prahova, în vederea introducerii în arestul preventiv și continuării procedurilor legale.