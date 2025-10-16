CNAIR promite asfaltarea DN1D Albești-Ciorani… când va fi soare

CNAIR a reacționat în urma articolului Pentru ce plătim rovinieta? DN1D Ciorani-Albești arată jalnic, în care prezentam starea precară a unui dintre cele mai circulate drumuri naționale din Prahova.

Potrivit răspunsului, starea deplorabilă a sectorului din DN1D dintre Ciorani și Albești este cunoscută la nivelul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, iar reparațiile vor demara… când va fi soare.

Cât despre tăierea copacilor care pun traficul în pericol, aceștia vor fi doborâți după încheierea unui contract cu o firmă specializată.

„în perioada imediat următoare, în funcție de condițiile meteorologice, se va proceda la întreținerea părții carosabile prin lucrări de reparații, cât și la refacerea marcajelor rutiere.

În ceea ce privește necesitatea toaletarea/tăierea arborilor din zona drumului național, vă comunicăm că DRDP București prin Secția de Drumuri Naționale (SN) Ploiești poate dispune doar de curățarea/toaletarea arborilor din zona DN, urmând ca lucrările de defrișare să se execute de o firmă specializată.

În acest context, DRDP București a întreprins toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract pentru servicii de defrișare”, au transmis reprezentanții CNAIR