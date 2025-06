Cartierul din Ploiești plin cu coșuri de gunoi „de lux”

Despre Cartierul Pictor Rosenthal am mai scris, dar se pare că acest colț de „civilizație” urbană nu obosește să ne uimească cu paradoxuri. Azi, subiectul e unul pe cât de banal, pe atât de scump: coșurile de gunoi.

Înainte de „marea asfaltare”, coșurile de gunoi lipseau cu desăvârșire. Dar, odată cu „marea reabilitare”, a venit și „marea dotare”!

Firma care a vândut coșurile de gunoi Primăriei Ploiești a avut, probabil, un singur scop: să-și rotunjească puțin conturile. Nu e altă explicație pentru avalanșa de pubele care au invadat străzile din Rosenthal: 35 de coșuri de gunoi într-un cartier cu doar trei străzi!

Le găsești peste tot, aproape că trebuie să te ferești de ele ca să crculi pe trotuar.

Desigur, spiritul gospodăresc al autorităților s-a oprit la achiziție. După ce s-au umplut cu gunoaie, așa au rămas, pline ochi. Cine să le golească? Doar au fost montate, nu și întreținute!

„Generozitatea” cu care au fost împrăștiate coșurile în Pictor Rosenthal devine cu atât mai bizară dacă te uiți peste gard, la Cartieru Râfov. Un cartier ceva mai mare, dar unde nu găsești niciun coș de gunoi. Probabil la Râfov nu a „picat” nimic de la licitație, că altfel și acolo am fi avut coșuri la fiecare doi metri.

Am cerut explicații Primăriei Ploiești: ce firmă a livrat aceste coșuri, cât au costat și cum au stabilit „strategic” locurile de amplasare. Niciun răspuns! Tăcere totală, de mai bine de trei săptămâni.

Am făcut și noi un mic „studiu de piață”, pe internet, aceleași coșuri stradale se vând cu aproape 1.300 de lei bucata. Suntem tare curioși cu cât le-a cumpărat Primăria și ce șoc am avea dacă am vedea factura finală.

Până atunci, Pictor Rosenthal rămâne cartierul cu mai multe coșuri de gunoi decât oameni la plimbare. Cartierul unde coșurile stau pline și așteaptă minunea golirii, iar locuitorii se întreabă cât a costat tot acest „spectacol” urban. Și cât mai suportă orașul astfel de „investiții” inutile.

