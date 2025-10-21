Din ce țări vin în Prahova cei mai mulți imigranți și în ce domenii lucrează

Aproximativ 1900 de imigranți au ajuns în Prahova în perioada ianuarie-septembrie 2025 potrivit unei statistici a Serviciului pentru Imigrări al Județului Prahova.

Aproximativ 40% dintre aceștia, adică cca. 700 de persoane, provin din Nepal. Topul țărilor este completat de India, Bangladesh și Sri Lanka.

„În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, polițiștii de imigrări au gestionat șederea și rezidența pentru 1.896 de persoane.

Dintre acestea, 1.706 sunt cetățeni din state terțe, cei mai mulți provenind din Nepal, iar 190 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, majoritatea din Italia.

Motivele principale pentru stabilirea reședinței în România rămân angajarea în muncă și reîntregirea familiei”.

Potrivit autorităților, cei mai mulți imigranți care au ajuns în Prahova de la începutul anului și până în prezent lucrează în HORECA și construcții.

„Ca urmare a aprobării dreptului de ședere, au fost emise 1.706 permise de ședere, dintre care 1.650 pentru ședere temporară și 56 pentru ședere pe termen lung.

Totodată, pentru cetățenii Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene au fost eliberate 174 de certificate de înregistrare și 16 cărți de rezidență permanentă.

Activitatea în domeniul ocupării forței de muncă a fost una intensă. În cele nouă luni, au fost depuse 939 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare, fiind emise 841 de avize pentru lucrători permanenți și detașați.

Alte 98 de cereri au fost respinse, iar 44 se află în curs de soluționare. În ceea ce privește invitațiile pentru cetățeni din state terțe, au fost înregistrate 45 de cereri, dintre care 27 au fost aprobate.

Pe linia reîntregiri familiei, s-au depus 50 de cereri: 25 au fost soluționate favorabil, niciuna nu a fost respinsă, iar alte 25 sunt în curs de analiză”, au mai transmis reprezentanții Serviciului pentru Imigrări al Județului Prahova

Pentru prevenirea și combaterea muncii nedeclarate a străinilor, polițiștii de imigrări au acționat permanent pentru respectarea cadrului legal și creșterea gradului de siguranță.

În perioada analizată au fost desfășurate 125 de activități de control, individual sau în cooperare cu alte instituții cu atribuții în domeniul migrației. În urma acestora, 7 străini, majoritatea provenind din Nepal, au fost depistați în situatii ilegale.

Ca urmare a constatărilor, au fost emise 12 decizii de returnare, cu termen de plecare voluntară de 15 sau 30 de zile, dintre care 9 pentru ședere ilegală și 3 ca urmare a revocării dreptului de ședere.

Pentru doi dintre străinii aflați în această situație a fost instituită măsura nepermiterii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pentru perioade între 1 si 3 ani, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 194 din 2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În total, pentru nerespectarea legislației în domeniu, au fost aplicate 64 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.500 de lei, în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 194 din 2002 privind regimul juridic al străinilor, respectiv a Ordonanței Guvernului nr. 25 din 2014, privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor în România.

Un pas important în activitatea Serviciului pentru Imigrări al Județului Prahova îl reprezintă digitalizarea proceselor de lucru.

Avizele de muncă și detașare sunt acum generate în format electronic, semnate digital și transmise automat la adresa de e-mail a solicitantului, eliminând necesitatea prezenței la ghișeu.

De asemenea, aplicația Portal IGI a fost optimizată, oferind posibilitatea programării online a datei și orei de prezentare, ceea ce a redus considerabil cozile și timpii de așteptare.

Toate aceste rezultate confirmă implicarea constantă și profesionalismul polițiștilor de imigrări din judetul Prahova, care își desfășoară activitatea cu responsabilitate și dedicare.

Eforturile noastre sunt orientate spre întărirea unui cadru legal echitabil și sigur pentru toți cetățenii, indiferent de naționalitate.

Polițiștii de imigrări vor rămâne, ca întotdeauna, la datorie, pentru a asigura un mediu sigur și echilibrat, în beneficiul tuturor celor care trăiesc și muncesc în România.