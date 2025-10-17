Casa Dimitrie Sfetescu, un simbol al Ploieștiului care dispare câte puțin în fiecare zi

Observatorul Prahovean continuă campania dedicată simbolurilor din Ploiești care au ajuns într-o stare deplorabilă. Astăzi vă prezentăm situația Casei Dimitrie Sfetescu unde își are sediul Poliția Locală. FOTO-VIDEO la finalul textului.

Pe Bulevardul Independenței, una dintre cele mai frumoase clădiri istorice ale Ploieștiului se degradează pe zi ce trece, fără ca nimeni să intervină. Construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de fostul primar Dimitrie Sfetescu, după planurile arhitectului Toma N. Socolescu, impunătoarea clădire în stil neoclasic este astăzi o umbră a ceea ce a fost odinioară un simbol al prosperității.

„Casa Dimitrie Sfetescu”, care a găzduit de-a lungul timpului Societatea Petrolieră „Concordia”, ulterior sediul Petrom, iar în prezent Poliția Locală Ploiești, se află într-o stare avansată de degradare. Tencuiala cade, pereții sunt fisurați, iar zidurile au găuri vizibile. Balconul principal a fost sprijinit cu piloni metalici pentru a nu se prăbuși, iar fațada este acoperită de ani buni de o pânză care împiedică bucăți de zid să lovească trecătorii.

Deși este o clădire cu valoare istorică și arhitecturală, nu a beneficiat niciodată de o reabilitare completă. În ultimii ani, s-au făcut doar lucrări minore de întreținere: un strat de var, igienizări și reparații superficiale. Adică cât a permis bugetul.

Echipa Observatorului Prahovean a intrat în clădire, pentru a surprinde starea reală în care se află acest monument. Demersul face parte din campania „Simboluri uitate în paragină”.

Imaginile sunt șocante: o gaură serioasă sub acoperiș, fisuri adânci în ziduri, tencuială căzută, detalii arhitecturale care abia se mai disting.

Totuși, între ruine, se mai simte parfumul de altădată, ușile impunătoare de la intrare și cocheta scară interioară. La etaj, dușumeaua veche este acoperită acum cu mochetă, însă scârție amenințător la fiecare pas al angajaților. În birouri, fisurile adânci și pereții umezi vorbesc despre ani întregi de amânări și promisiuni neonorate.

De-a lungul timpului, Consiliul Local Ploiești a aprobat mai multe hotărâri privind reabilitarea imobilului, ultima chiar în acest an. Totuși, lipsa fondurilor și a prioritizării a blocat orice intervenție. Între timp, clădirea rămâne pe lista imobilelor cu risc seismic ridicat, iar cei care lucrează aici speră doar ca un cutremur mai puternic să nu-i prindă între zidurile care crapă tot mai tare.

„Casa Dimitrie Sfetescu” nu este doar o clădire, ci o mărturie a istoriei Ploieștiului, o bijuterie arhitecturală care riscă să dispară definitiv dacă nu va fi salvată la timp.

Campania „Simboluri uitate în paragină” continuă să aducă în atenția publică clădiri emblematice ale orașului, lăsate în paragină. Nu pentru nostalgie, ci pentru conștiință. Pentru că înainte de a construi viitorul, trebuie să avem grijă de trecutul care ne definește.

Articole din aceeași campanie:

Imagini în premieră din interiorul fostei Băi Publice a Ploieștiului

Patinoarul Olimpia – din atracție locală la simbol al ruinei

Bazinul Vega: un simbol al Ploieștiului lăsat în paragină

FOTO

1 de 8

VIDEO