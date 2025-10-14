Bazinul Vega: un simbol al Ploieștiului lăsat în paragină

Observatorul Prahovean lansează campania „Simboluri uitate în paragină”, o serie de reportaje despre obiectivele abandonate de autorități, din varii motive, dar care cândva erau repere ale Ploieștiului.

Primul episod este dedicat Bazinului de Înot Vega, un loc care a fost cândva mândria natației ploieștene și punctul de formare al unor campioni naționali sau europeni, dar și al primei campioane mondiale la natație pe care a dat-o România, în persoana Tamarei Costache.

Bazinul a fost închis oficial în urma unui control al Direcției de Sănătate Publică în 2021. Un bazin cu istorie care astăzi stă închis și se degradează accelerat.

Aici s-a antrenat prima campioană mondială a României

O echipă a Observatorului Prahovean a pătruns în incinta bazinului și a realizat o filmare care ilustrează starea deplorabilă în care se află clădirea: pereți cu fisuri adânci, tencuială desprinsă și grămezi de material la pământ, infiltrații vizibile care au degradat structura pereților și porțiuni din tavan care stau să se desprindă.

Am surprins imagini în care se văd și măsuri improvizate luate anterior, cum sunt plasele întinse sub tavan, ca tencuiala și bucăți de zidărie să nu se prăbușească direct în bazin. (VIDEO LA FINALUL TEXTULUI)

În anii ’70, Bazinul Vega era locul unde copiii învățau să înoate, cluburile aveau antrenamente și organizau competiții. A fost, de-a lungul deceniilor, locul în care s-au format generații de înotători ploieșteni.

Foștii campioni și antrenori își amintesc de antrenamentele din Bazinul Vega. Printre ei se numără și Tamara Costache, prima medaliată mondială a natației românești care leagă începuturile sale de bazinul din Ploiești.

Ploieștiul fără bazin public funcțional

Situația devine cu atât mai gravă cu cât, în momentul de față, Ploieștiul are puține alternative pentru pregătirea de performanță.

Mai mult, la nivelul județului Prahova, există câteva bazine, dar municipiul reședință de județ nu mai pune la dispoziția sportivilor și elevilor care făceau ore de înot aici, un bazin public funcțional pentru antrenamente permanente.

Consecința directă este că sportivii tineri și cei care pot performa în natația din România, sunt nevoiți să facă naveta în afara județului pentru antrenamente și competiții.

Perspectivele nu sunt optimiste

Reabilitarea și redeschiderea Vega presupun lucrări ample, iar din informațiile publice reiese că procedura de redeschidere este condiționată de soluții administrative, respectiv preluarea terenului în patrimoniul municipalității, acesta fiind în proprietatea Rafinăriei Rompetrol.

Și dacă s-ar rezolva acest aspect juridic, trebuie o investiție costisitoare pentru bugetul local. Soluția ar fi finanțarea europeană sau guvernamentală, însă efortul financiar ar fi echivalent cu construirea de la zero a unui nou bazin.

„Noi am făcut mai multe demersuri pentru a rezolva situația juridică, însă asta depinde și de firme private cu care nu am reușit să ne înțelegem. Asta încă nu am rezolvat-o.

Am discutat și cu invertitori care ne-ar putea ajuta în calitate de sponsori să reparăm și să dăm în uz acest bazin, și asta pentru că era un punct de referință pentru ploieșteni, însă discuțiile nu au avansat. Evident, este nevoie de un bazin public, mare, serios pentru acest oraș.

Și este nevoie de un bazin public care să dețină toate autorizațiile, pentru că și aici avem problem.

Cele câteva facilitățile sportive din zona asta de înot și de recreere în apă, nu au toate avizele corespunzătoare și trebuie să ne gândim și la siguranța publică”, a declarat pentru Observatorul Prahovean, Sorin Dumitrașcu, administratorul public al Ploieștiului.

Lipsa unui bazin de înot public, la standarde europene, reprezintă acum o frână pentru sistemul de pregătire a tinerelor talente din natație.

Până când vom avea un bazin public funcțional, imaginile filmate de echipa noastră rămân o dovadă vizuală a stării în care a ajuns un loc care a reprezentat un simbol pentru oraș.