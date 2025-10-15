Imagini în premieră din interiorul fostei Băi Publice a Ploieștiului

Pe strada Romană din Ploiești încă mai stă în picioare ruina fostei Băi Publice (comunale) a orașului. Deși clădirea și terenul au fost, de-a lungul anilor, subiectul mai multor tentative de reabilitare și proiecte ambițioase, în 2025, tot ce a mai rămas din acest simbol al igienei și al vieții comunitare ploieștene este un focar de infecție.

- Publicitate -

Povestea fostei Băi Publice din Ploiești face parte din campania „Simboluri uitate în paragină”, derulată de Observatorul Prahovean, o serie de reportaje dedicate locurilor emblematice ale orașului, lăsate în ruină.

Citește și: Bazinul Vega: un simbol al Ploieștiului lăsat în paragină

- Publicitate -

Echipa Observatorului Prahovean a pătruns în incinta clădirii, fiind prima echipă de presă care a reușit acest lucru după mulți ani.

În interior, am descoperit o imagine dezolantă: pereți fisurați, tencuială căzută, moloz, cantități mari de gunoaie și urme ale celor care, în trecut, s-au adăpostit aici.

Printre dărâmături, am găsit cazanele originale care încălzeau, odinioară, apa folosită de ploieștenii care veneau la baie. Imagini în exclusivitate, mărturii grăitoare ale unui trecut pe care orașul pare să-l fi abandonat complet, la finalul articolului.

- Publicitate -

Promisiuni și proiecte uitate

În ianuarie 2021, fostul primar Andrei Volosevici anunța intenția de a transforma fosta baie publică într-un centru de socializare pentru persoanele vârstnice. Proiectul nu a depășit însă stadiul declarațiilor.

În aprilie 2021, clădirea a devenit scena unei crime șocante: o minoră de 17 ani a fost ucisă de iubitul ei, în vârstă de 31 de ani, chiar în interiorul fostei băi publice. Cazul a zguduit orașul și a readus în atenția publică problema clădirilor abandonate din Ploiești, care deveniseră adăposturi pentru oameni ai străzii și spații nesigure.

În septembrie 2021, aleșii locali au aprobat cedarea imobilului, cu titlu gratuit, Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, cu scopul de a fi transformat într-un punct de lucru menit să reducă timpul de intervenție la urgențele medicale. Ideea a fost lăudată la momentul respectiv, însă nu a fost urmată de fapte.

- Publicitate -

În august 2022, Consiliul Local Ploiești a abrogat hotărârea prin care clădirea fusese transmisă Ambulanței, pe motiv că nu s-au făcut lucrări, iar imobilul a rămas în aceeași stare de degradare.

Astfel, Baia Publică de pe strada Romană nr. 81 a revenit în administrarea autorităților locale, care nu au reușit, nici până astăzi, să-i găsească o nouă utilitate.

Singurul lucru care s-a făcut este zidirea intrării principale și a ferestrelor, fiind lăsată o singură cale de acces, și ea încuiată, pentru ca nimeni să nu mai pătrundă în imobil.

- Publicitate -

De la civilizație la ruină

Puțini mai știu astăzi că această clădire, în care, în urmă cu decenii, funcționa o baie publică, era, la vremea sa, un simbol al civilizației urbane.

Într-o perioadă în care alimentarea cu apă nu se extinsese încă în toate cartierele, ploieștenii veneau aici pentru dușuri, băi cu aburi și igienă personală.

Baia de pe Romană a fost una dintre cele trei mari băi publice ale orașului, alături de cea din incinta Halelor Centrale și de Palatul Băilor Municipale.

- Publicitate -

Baia Publică de pe strada Romană a continuat să funcționeze până la scurt timp după Revoluție, iar cea de la Hale a fost închisă în jurul anului 2007-2008, după o tentativă eșuată de modernizare.

Pe măsură ce rețeaua de alimentare cu apă s-a extins și oamenii s-au racordat la sistemul public, nevoia pentru băi comunale a scăzut treptat.

Totuși, până la mijlocul anilor 2000, ploieștenii care nu aveau încă baie proprie apelau la serviciile oferite de băile publice, menținând astfel o parte din tradiția urbană a orașului.

- Publicitate -

Din patrimoniu urban, în focar de infecție

Astăzi, fosta Baie Publică de pe strada Romană este o clădire vandalizată, plină de gunoaie, cu ziduri șubrede și tencuiala prăbușită. În interior, pereții sunt umezi, iar infiltrațiile au distrus structura.

Locuitorii din zonă au făcut numeroase sesizări către Primărie, cerând demolarea sau reabilitarea imobilului, însă niciuna dintre promisiunile autorităților nu s-a concretizat.

La doar câteva minute de centrul orașului, această clădire, care ar fi putut deveni un centru social, cultural sau medical, este astăzi o dovadă a nepăsării.

- Publicitate -

Prin imagini exclusive, campania își propune să readucă în atenția ploieștenilor patrimoniul pierdut și să determine autoritățile să acționeze, înainte ca aceste simboluri să dispară definitiv.