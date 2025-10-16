Patinoarul Olimpia – din atracție locală la simbol al ruinei

Era iarna anului 1972 când Sala Sporturilor „Olimpia” își deschidea porțile și, odată cu asta, Patinoarul Olimpia devenea locul de reunire al generațiilor de ploieșteni.

Zeci de mii de oameni veneau aici să admire spectacolul gheții, să patineze, să urmărească meciuri de hochei, acțiuni sportive, să-și învețe copiii să alunece grațios pe patine.

Povestea Patinoarului Olimpia din Ploiești din Ploiești face parte din campania „Simboluri uitate în paragină”, derulată de Observatorul Prahovean, o serie de reportaje dedicate locurilor emblematice ale orașului, lăsate în ruină.

În acele decenii de glorie, Olimpia a fost mai mult decât un simplu patinoar: a fost un simbol, un spațiu public vital, centru de performanță, element identitar al orașului.

Din concesiune către litigii

În toamna lui 2003, Primăria Ploiești a încheiat un contract de concesiune cu firma SC Bisoceanu & Idriceanu SRL, pentru terenul de aproximativ 10.000 de metri pătrați ce includea patinoarul, instalațiile aferente și tribunele.

Firma avea obligația să modernizeze baza sportivă: rețea de țevi, sistem de răcire, iluminat, sonorizare și facilități conexe, apoi, conform planului, să continue cu lucrări mai ample: acoperire, tribune, spații sub tribună, un mini hotel, ba chiar un bazin de înot.

După ani de neîmplinire a acestor obligații, municipalitatea a inițiat acțiuni în instanță. Sentința definitivă datează din 2019, când Curtea de Apel Ploiești a confirmat că firma concesionară nu și-a respectat angajamentele.

În februarie 2021 bilanțul a devenit oficial: Primăria a recuperat baza, prin evacuare, preluând toate bunurile concesionate.

De atunci, în hotărâri ale Consiliului Local, s-a decis ca administrarea patinoarului să fie transmisă către CSM Ploiești, în speranța reabilitării și redării în folosință.

Când s-a terminat gloria: ultimul sezon

Ultima iarnă în care Patinoarul Olimpia a funcționat efectiv a fost sezonul 2019-2020. După aceea, gheața s-a topit, instalațiile au intrat în conservare, iar sportivii de la secțiile de patinaj-viteză și de hochei au rămas fără locul lor natural de antrenament.

Starea avansată de degradare a condamnat patinoarul

După ce Primăria a preluat proprietatea, evaluările stării patinoarului au scos la iveală probleme grave. Autoritățile susțin că instalațiile au fost devastate după pierderea concesiunii, multe echipamente au dispărut sau au fost distruse.

Mai mult, conform primarului Mihai Polițeanu, experți în domeniu au descoperit fisuri adânci și grave pe suprafața patinoarului, care ar fi atât de extinse încât nu pot fi remediate în mod practic sau economic.

Verdictul oficial este: Patinoarul Olimpia nu mai poate fi reabilitat și dat în folosință.

Primarul Mihai Polițeanu afirmă că situația este ireversibilă: fisurile constatate nu permit reparații de amploare care să aducă patinoarul la standarde sigure. Edilul a subliniat că documentațiile existente arată degradări structural-tehnice majore.

Patinoarul Olimpia rămâne prin fotografii alb-negru și recente, prin poveștile celor care au învățat să alunece pe gheață, prin competițiile locale.

E un simbol uitat în ruina unei infrastructuri ce nu a fost întreţinută. A fost odată un loc vital al vieții sportive și sociale din Ploiești.

Astăzi, e doar o lecție dură despre cum pierdem ce ar fi putut fi păstrat, încă un semnal de alarmă că simbolurile nu doar că pot fi uitate, ci pot fi pierdute dacă nu se intervine la timp.

