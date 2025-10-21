- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEconomic

Cum s-a produs incidentul de la rafinăria PETROTEL-LUKOIL

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Rafinăria Petrotel Lukoil
Rafinăria Petrotel Lukoil

Un muncitor a fost rănit în urma unui incident petrecut ieri la rafinăria PETROTEL-LUKOIL. Compania a transmis un comunicat de presă prin care precizează că starea persoanei rănite este stabilă, aceasta fiind în afara oricărui pericol.

- Publicitate -

Comunicatul PETROTEL-LUKOIL

În data de 20 octombrie 2025, la ora 11:30, pe teritoriul rafinăriei PETROTEL-LUKOIL S.A., aflată în prezent în Revizie Capitală, a avut loc un incident în timpul lucrărilor efectuate de angajații societății contractante Felbermayer S.R.L.

Evenimentul a constat într-o explozie locală în sistemul industrial de canalizare, care a dus la aruncarea capacului unui canal.

- Publicitate -

În urma incidentului, un angajat al firmei contractante a fost rănit. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Prahova, fiind conștient și în stare stabilă, pentru examinare și asistență medicală de specialitate.

Echipele de intervenție și responsabilii de siguranță din cadrul rafinăriei au acționat imediat, fiind luate măsuri pentru prevenirea oricărei situații similare și pentru investigarea cauzelor incidentului.

Conform datelor preliminare, nu s-au înregistrat daune asupra mediului și nici impact asupra instalațiilor tehnologice sau activității rafinăriei.

- Publicitate -

PETROTEL-LUKOIL S.A. colaborează cu autoritățile competente pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. Starea persoanei rănite este stabilă, aceasta fiind în afara oricărui pericol.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -