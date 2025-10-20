Explozie la o firmă din Ploiești

O explozie s-a produs, astăzi, în incinta unui operator economic din Ploiești. Acesta activează în domeniul producției și distribuției de produse petroliere.

Potrivit ISU Prahova, explozia nu a fost urmată de incendiu, însă a produs rănirea unui bărbat de 57 de ani.

Acesta a suferit un traumatism cranio-facial și altul la nivelul membrului inferior stâng. Victima a fost preluată și transportată la spitalul județean de urgență din Ploiești.

UPDATE IPJ Prahova: Cum s-a produs accidentul

La data de 20 octombrie 2025, în jurul orei 11.47, dispeceratul Poliției Municipiului Ploiești a fost sesizat, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către o femeie de 39 de ani, cu privire la faptul că, în incinta unei societăți comerciale din municipiul Ploiești, s-a produs o explozie la un canal de vizitare a conductelor, în urma căreia o persoană a fost rănită.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 58 de ani, angajat al societății comerciale, în timp ce efectua lucrări de reparații, ar fi fost lovit de capacul din beton al unui canal de vizitare, capac aruncat în urma unei explozii provocate de acumularea de gaze generate de scurgerea unor deșeuri în canalul respectiv.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conștient la momentul preluării de către echipajul medical.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și vătămare corporală din culpă.

Totodată, a fost informat Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova despre producerea evenimentului, pentru continuarea cercetărilor de specialitate.