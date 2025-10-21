Când revin ploile în Prahova. Temperaturi de 20 de grade la Ploiești

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Treptat, vremea se încălzește la Ploiești. La finele lunii octombrie vom avea parte, însă, de un nou val de ploi, iar la munte sunt așteptate ninsori.

- Publicitate -

Meteorologii au anunțat că vremea se va încălzi treptat. La Ploiești, începând de miercuri, mercurul va urca în termometre. Vineri, temperatura maximă va ajunge la 20 de grade Celsius.

„După această dată se va răci, astfel că, maximele vor ajunge la 14…16 grade, iar minimele la 4…6 grade mediat regional în data de 28 octombrie și până la finalul intervalului de prognoză nu vor mai fi variații semnificative. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 26…30 octombrie”, a anunțat ANM.

- Publicitate -

Cum va fi vremea la munte

La munte, potrivit ANM, regimul termic, atât cel diurn cât și cel nocturn, vor avea o tendință de creștere în intervalul 20…25 octombrie.

„După această perioadă se va răci, astfel că, în data de 28 octombrie, maximele vor scădea spre 4…6 grade și minimele spre -2…0 grade, dar până la sfârșitul celei de a doua săptămâni nu vor mai varia semnificativ.

Temporar vor fi precipitații, izolate și slabe cantitativ, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 25…30 octombrie, aria precipitațiilor se va extinde și vor mai crește în intensitate”, a anunțat ANM.