Accident rutier pe DN 1, Puchenii Mari. Victima, un biciclist

Un accident rutier s-a petrecut, în această dimineață, pe DN1, în zona localității Puchenii Mari.

Un apel la 112, în jurul orei 8:15, a anunțat producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1 (DN1), pe raza localității Puchenii Mari, soldat cu rănirea a unei persoane.

Potrivit IPJ Prahova, din primele verificări a rezultat faptul că un șofer, în timp ce se deplasa pe strada Comăneanca din comuna Puchenii Mari, pe direcția Miroslăvești – DN1, ar fi acroșat un biciclist care circula pe DN1, din direcția București către Ploiești.

În urma impactului, biciclistul a suferit mai multe răni, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.