SolarTech deschide LED Magazin, primul showroom dedicat exclusiv iluminatului LED

Începând cu 1 noiembrie 2025, Ploieștiul va avea un nou punct de atracție pentru iubitorii de design, tehnologie și eficiență energetică: LED Magazin, primul showroom din oraș dedicat exclusiv iluminatului LED, susținut de compania SolarTech, un nume de referință în domeniul energiei verzi.

Noul magazin este amplasat pe Strada Republicii nr. 301 și își propune să transforme modul în care privim lumina, nu doar ca o necesitate, ci ca un element care influențează atmosfera, confortul și personalitatea fiecărui spațiu.

Conceptul showroomului îmbină stilul industrial cu elemente Wabi Sabi, creând o experiență vizuală inedită, în care tehnologia modernă se întâlnește cu estetica naturală și simplitatea rafinată.

„LED Magazin a apărut din dorința de a aduce în Ploiești un loc în care lumina devine inspirație. Fie că vorbim despre locuințe, birouri, grădini sau spații comerciale, vizitatorii pot descoperi soluții inteligente și eficiente energetic, toate semnate de brandul internațional V-TAC”, a declarat echipa SolarTech.

Showroomul prezintă game variate de corpuri de iluminat, de la lămpi rezidențiale și spoturi de design, până la soluții industriale și sisteme smart controlabile prin aplicație.

Pe lângă expunerea produselor, vizitatorii vor putea primi consultanță personalizată pentru alegerea celor mai potrivite surse de lumină, în funcție de stilul și nevoile fiecăruia.

Evenimentul de deschidere din 1 noiembrie va marca un nou pas pentru SolarTech, companie recunoscută pentru proiectele sale fotovoltaice și pentru angajamentul constant față de inovație și sustenabilitate.

Lumina are puterea de a schimba stări, locuri și povești.

Iar de data aceasta, povestea începe la Ploiești, acolo unde energia se transformă în inspirație. (P)