Petrolul Ploiești – CFR Cluj 1-0. Așa se joacă, atunci când vrei cu adevărat să câștigi

Claudiu Vasilescu
FC Petrolul Ploiești

Deși CFR Cluj este doar o umbră palidă a echipei care câștiga campionate în anii trecuți, rămâne totuși o echipă redutabilă, care ar fi putut pune probleme Petrolului pe Ilie Oană. Ploieștenii s-au descurcat însă onorabil în fața propriilor suporteri.

Prima repriză, deși terminată la egalitate, a arătat că se poate, că Petrolul trebuie să atace pentru a reuși să își adjudece cele trei puncte.

În repriza a doua ploieștenii au făcut ce trebuie și au reușit să înscrie prin Denis Radu în minutul 77.

Este a doua victorie legată în mandatul lui Neagoe, un antrenor pe care deși mulți nu mizau pare să își facă bine treaba la Ploiești.

Cu 12 puncte acumulate Petrolul rămâne deocamdată în zona periculoasă a clasamentului, pe locul 13, loc de baraj. Următoarea partidă a lupilor va fi în deplasare, împotriva celor de la Csikszereda, vecinii de clasament cu același punctaj.

