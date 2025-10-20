Cauți un job mai bun? General Meel Electric participă la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

În galeria selectă a angajatorilor de top din Prahova se află și General Meel Electric

General Meel Electric S.R.L. (GME Băicoi) este o companie cu capital integral românesc, înființată în 1993, specializată în lucrări de instalații electrice. Compania s-a remarcat prin abordarea unui spectru larg de activități, de la proiectare și execuție, până la mentenanță și soluții de eficiență energetică.

Domeniu vast de activitate:

-Instalații electrice: GME acoperă întregul spectru de instalații electrice în domeniul 0,4-110 kV, de la iluminat interior și exterior, până la lucrări complexe în rețelele electrice.

-Proiectare și execuție: Oferă servicii complete, de la faza de proiectare, până la finalizarea și mentenanța lucrărilor.

-Automatizări industriale: Compania are expertiză în soluții de automatizare pentru industrie.

-Eficiență energetică: Furnizează consultanță și audit energetic pentru a optimiza consumul clienților.

-Energie solară fotovoltaică: Activează în sectorul energiei regenerabile, instalând centrale electrice fotovoltaice pentru persoane juridice.

Resurse și dotări:

Echipamente specializate: Compania deține utilaje de lucru la înălțime, automacarale, autospeciale și o gamă completă de aparate de măsură și control.

Laborator PRAM: Dispune de un laborator autorizat ISC pentru verificări PRAM (Protecție prin relee și automatizări).

Spații de depozitare: Deține spații de depozitare închise și deschise.

Personal calificat: Echipa este formată din electricieni și ingineri cu experiență și pregătire continuă.

Achiziție strategică

Veolia România: Recent, compania a fost preluată de Veolia România, un jucător important pe piața utilităților. Acest aspect indică o consolidare a poziției GME și integrarea sa într-o structură internațională.

În concluzie, General Meel Electric este o companie solidă, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul instalațiilor electrice, care s-a dezvoltat constant, devenind un partener de încredere pentru soluții energetice complexe și sustenabile.

Locuri de muncă disponibile:

Electricieni echipamente electrice si energetice – 20 posturi vacante

Ingineri retele electrice – 10 posturi vacante

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul General Meel Electric poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești (vineri 10-15, sâmbătă 10-13).

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.