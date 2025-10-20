- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAuto-moto

Trafic rutier restricționat pe DN 1, la Bănești, pentru reparații

Marius Nica
Autor: Marius Nica
coloana masini dn1
foto cu caracter ilustrativ

Începând de luni, 20 octombrie și până sâmbătă, 25 octombrie, traficul rutier este restricționat pe DN 1, la Bănești, pentru lucrări de reparații.

- Publicitate -

Potrivit Poliției Rutiere, în perioada 20 octombrie, ora 09:00 – 25 octombrie, ora 18:00, pe DN 1 Ploieşti – Braşov, la kilometrul 89+300 metri, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, judeţul Prahova, se vor efectua lucrări de întreţinere.

Traficul rutier se va desfășura, alternativ, pe câte o bandă a fiecărui sens de circulaţie.

- Publicitate -

UPDATE Comunicatul IPJ Prahova

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova informează participanții la trafic că, în perioada 20 – 25 octombrie 2025, pe Drumul Național 1 (DN1), la kilometrul 73+800, pod Bănești, între municipiile Câmpina și Ploiești, se vor executa lucrări de reparații la podul rutier situat pe acest sector de drum.

Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat pe porțiunea menționată, circulația urmând să se desfășoare alternativ, pe câte o bandă, cu dirijare prin semafoare și indicatoare rutiere.

- Publicitate -

Măsuri dispuse de polițiști

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Prahova și cei ai formațiunilor rutiere vor fi prezenți, în zonele afectate de restricții, pentru: monitorizarea fluenței traficului și prevenirea blocajelor, dirijarea circulației în momentele de vârf, acordarea sprijinului necesar echipelor care efectuează lucrările și conducătorilor auto aflați în tranzit.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto: să circule cu viteză redusă în zona lucrărilor și să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară, să evite depășirile periculoase și să manifeste răbdare și atenție sporită la apropierea de zona de restricție, să utilizeze rute alternative, acolo unde este posibil, pentru a evita formarea de coloane și aglomerări.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -