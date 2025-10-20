Trafic rutier restricționat pe DN 1, la Bănești, pentru reparații

Începând de luni, 20 octombrie și până sâmbătă, 25 octombrie, traficul rutier este restricționat pe DN 1, la Bănești, pentru lucrări de reparații.

Potrivit Poliției Rutiere, în perioada 20 octombrie, ora 09:00 – 25 octombrie, ora 18:00, pe DN 1 Ploieşti – Braşov, la kilometrul 89+300 metri, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, judeţul Prahova, se vor efectua lucrări de întreţinere.

Traficul rutier se va desfășura, alternativ, pe câte o bandă a fiecărui sens de circulaţie.

UPDATE Comunicatul IPJ Prahova

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova informează participanții la trafic că, în perioada 20 – 25 octombrie 2025, pe Drumul Național 1 (DN1), la kilometrul 73+800, pod Bănești, între municipiile Câmpina și Ploiești, se vor executa lucrări de reparații la podul rutier situat pe acest sector de drum.

Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat pe porțiunea menționată, circulația urmând să se desfășoare alternativ, pe câte o bandă, cu dirijare prin semafoare și indicatoare rutiere.

Măsuri dispuse de polițiști

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Prahova și cei ai formațiunilor rutiere vor fi prezenți, în zonele afectate de restricții, pentru: monitorizarea fluenței traficului și prevenirea blocajelor, dirijarea circulației în momentele de vârf, acordarea sprijinului necesar echipelor care efectuează lucrările și conducătorilor auto aflați în tranzit.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto: să circule cu viteză redusă în zona lucrărilor și să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară, să evite depășirile periculoase și să manifeste răbdare și atenție sporită la apropierea de zona de restricție, să utilizeze rute alternative, acolo unde este posibil, pentru a evita formarea de coloane și aglomerări.