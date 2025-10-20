Turismul în Prahova, în scădere prima dată după pandemie

Turismul în Prahova, potrivit datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova, a scăzut în 2025, comparativ cu 2024. Astfel, sosirile turiştilor în structurile de primire turistică au scăzut cu 21,2%, iar înnoptările cu 19,7%.

„În luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat din judeţul Prahova, au scăzut cu 21,2%, iar înnoptările au scăzut cu 19,7%.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, din luna iulie 2025, a fost mai mic cu 5,8 puncte procentuale față de luna luna iulie 2024”, se arată în analiza INS.

Este pentru prima dată, după pandemia de Covid, când turismul înregistrează scăderi în Prahova.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) din luna iulie 2025 au însumat 50573 turişti, în scădere faţă de luna iulie 2024 cu 21,2% și în creștere cu 22,5% față de luna iunie 2025.

Din numărul total de sosiri înregistrate în Prahova, 44794 au fost sosiri ale turiştilor români şi 5779 sosiri ale turiştilor străini. Numărul cel mai mare de sosiri a fost înregistrat în hoteluri, respectiv 30751 persoane, reprezentând 60,8% din total.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna iulie 2025 au fost de 108929, în scădere cu 19,7% faţă de cele din luna iulie 2024 și în creștere cu 35,3% față de luna iunie 2025.

Durata medie a şederii în luna iulie 2025 a fost de 2,2 zile, mai mare față de cea înregistrată în luna iulie 2024 (2,1 zile). În judeţul Prahova, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare aferent lunii iulie 2025 a fost de 28,0%, mai mic față de cel înregistrat în luna iulie 2024 (33,8%).

Cei mai mulți turişti străini cazaţi în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna iulie 2025, au provenit din Israel (729 persoane), S.U.A. (471 persoane), Italia (395 persoane), Franța (372 persoane), Bulgaria (366 persoane), Germania (333 persoane), etc.

În 2024, turismul în Prahova se situa pe trend ascendent

În luna iulie 2024 comparativ cu luna iulie 2023, înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova, au înregistrat creșteri cu 2,3%. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din luna iulie 2024 comparativ cu luna iulie 2023 a crescut cu 1,5 puncte procentuale, informa INS în luna octombrie 2024.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din luna iulie 2024 au însumat 64190 turişti, în scădere faţă de luna iulie 2023 cu 0,4%. Din numărul total de sosiri înregistrate în Prahova, 57705 au fost sosiri ale turiştilor români şi 6485 sosiri ale turiştilor străini.

Comparativ cu luna iulie 2023, numărul de sosiri ale turiştilor români a crescut cu 1,7%, iar numărul de sosiri ale turiştilor străini a scăzut cu 16,0%. Numărul cel mai mare de sosiri a fost înregistrat în hoteluri, respectiv 38477 persoane, reprezentând 59,9% din total.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2024 au fost de 135677, în creștere cu 2,3% faţă de cele din luna iulie 2023.

Din numărul total al înnoptărilor înregistrate în judeţul Prahova, 89,5% reprezintă înnoptări ale turiştilor români, iar 10,5% înnoptări ale turiştilor străini. Comparativ cu luna iulie 2023, înnoptările turiştilor români au crescut cu 2,6%, iar înnoptările turiştilor străini au scăzut cu 0,2%. Durata medie a şederii în luna iulie 2024 a fost de 2,1 zile.

În judeţul Prahova, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare aferent lunii iulie 2024 a fost de 33,8%, mai mare cu 1,5 puncte procentuale faţă de luna iulie 2023.

Sursa: INS