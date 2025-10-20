- Publicitate -
Acțiune rutieră pe DN1B, la Bucov

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
actiune politie pietoni

Polițiștii Serviciului Rutier au organizat în această dimineață o acțiune pe DN1B, la Bucov, pentru responsabilizarea pietonilor.

„Astăzi, eforturile sunt axate pe siguranța pietonilor, având în vedere faptul că, în ultima perioadă, această categorie de participanți la trafic a fost implicată în mai multe evenimente rutiere.

În acest context, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier desfășoară, la acest moment, o acțiune preventivă pe raza localității Bucov”, au transmis reprezentanții Poliției.

Scopul activității îl reprezintă: reducerea gradului de victimizare prin accidente rutiere care au avut drept cauză principală abaterile pietonilor, informarea directă a pietonilor cu privire la regulile de circulație și la comportamentele sigure în trafic.

Polițiștii rutieri discută cu pietonii despre importanța traversării regulamentare, respectarea semnalelor rutiere și evitarea utilizării telefonului mobil sau a altor dispozitive care pot distrage atenția în timpul traversării.

Polițiștii rutieri recomandă pietonilor:

  • să traverseze numai prin locurile special amenajate și semnalizate;
  • să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil, chiar și pe trecerile pentru pietoni;
  • să evite traversarea în fugă sau printre autovehicule oprite;
  • să nu folosească telefonul mobil în timpul traversării;
  • să poarte haine în culori deschise sau cu elemente reflectorizante, în special pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă;
  • să folosească trotuarele și acostamentele, evitând deplasarea pe partea carosabilă.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reamintește că fiecare pas conștient poate salva o viață.

