Fonduri Europene pentru digitalizare la Florești, în Prahova

Infrastructura administrativă din Comuna Florești, Prahova este în continuă dezvoltare, de data aceasta printr-un sistem informatic de ultimă generație, pe fonduri europene.

Achiziționarea acestuia a fost posibilă prin intermediul unui proiect pe fonduri europene, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, așadar bugetul local nu a avut de suferit în urma investiției.

Primăria Comunei Florești a realizat recepția și punerea în funcțiune a noilor echipamente furnizate de SC VARTEL MOBILE SRL, cu sediul în Timișoara.

Această inițiativă are scopul de a reduce timpul de efectuare al operațiunilor, de a crește productivitatea și de a facilita procesul de interacțiune dintre cetățeni și instituție.

Noua implementare digitală include:

23 de stații de lucru echipate cu procesoare Intel Core i7, 32 GB memorie RAM DDR5, SSD-uri rapide de 2 TB, monitoare Full HD IPS de 27 inch și periferice antibacteriene. Fiecare sistem este dotat cu Windows 11 Pro și pachetul Microsoft Office,

Un server central HPE ProLiant DL380 Gen11, configurat cu procesor Intel Xeon 12-Core, 128 GB RAM, SSD-uri redundante, sistem UPS pentru alimentare neîntreruptă, rack dedicat și switch de rețea gigabit,

Un sistem All-In-One Dell, adaptat pentru sarcini administrative complexe, cu ecran de 27 inch și SSD de mare capacitate (2 TB).

Toate sistemele sunt complet configurate, cu back up automat pe serverul local și au trecut prin procesul testării de funcționalitate. De asemenea, beneficiază de 24 de luni de garanție, timp în care orice problem apărută va fi rezolvată de către furnizor, conform contract.