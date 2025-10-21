Forumul Tinerilor Antreprenori, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Asociația Absolvenților UPG, în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Asociația Eurospirit si Agenția pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Turism Ploiești organizează, în perioada 22–23 octombrie 2025, prima ediție a evenimentului ,,Forumul Tinerilor Antreprenori”, un proiect dedicat stimulării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din județul Prahova, proiect finanțat de Consiliul Județean Prahova prin programul pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean.

Pe parcursul celor două zile, participanții – studenți, tineri antreprenori și reprezentanți ai mediului administrativ – vor lua parte la dezbateri, sesiuni inspiraționale și momente de networking menite să încurajeze inițiativa, creativitatea și colaborarea. Forumul propune trei paneluri de dialog între mediul universitar, autoritățile publice și sectorul privat, contribuind la formarea unei generații de tineri capabili să aducă plus-valoare dezvoltării economice și sociale locale.

Evenimentul este structurat în trei paneluri tematice, desfășurate în Sala AP9 a universității:

Miercuri, 22 octombrie 2025

Panel I – Administrație publică (12:00 – 13:00)

* Conf.univ.dr.ing.Alin Diniță – Rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești

* Virgiliu Daniel Nanu – Președintele Consiliului Județean Prahova

* Daniel Nicodim – Prefectul Județului Prahova

* Mihai Laurențiu Politeanu – Primarul Municipiului Ploiești

* Florin Duma – Prim Vicepreședinte IMM România

* Daniel Urițu – Președinte Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

Moderator: George Brezoi – Director General, Agenția pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Turism Ploiești

Panel II – IMM de succes (13:30 – 14:30)

* Ramona Stegăriță – Contamar Finance Consulting

* Robert Popa – Geselid Consulting Group

* Alin Petenciu – Caress Society SRL

* Daniel Ghiță – EOS Corporation SRL

* Eduard Preda – Warp Arhitectura

* Cătălin Radu – ALS Life Sciences Europe

Moderator: George Brezoi – Director General, Agenția pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Turism Ploiești

După-amiază, participanții vor avea ocazia să interacționeze direct cu speakerii și să participe la sesiuni de mentorat informal, dedicate consolidării unei rețele locale de tineri antreprenori.

Joi, 23 octombrie 2025

Panel III – Antreprenori de succes (12:00 – 13:00)

* Andrei Severin – CAHM Europe SA

* Mihai Militaru – Miltex Prahova

* Mihai Irimia – Wokul Magic

* Grigoraș Enache – Rogri Impex

* Radu Stan – Ecophase

* Alexandru State – Ana State SRL

Moderator: Radu Simionescu – Președinte Asociația Eurospirit

Prin intermediul celor trei paneluri, evenimentul aduce împreună peste 150 de tineri, oferind o perspectivă practică asupra antreprenoriatului local și o serie de modele inspiraționale de reușită. În finalul forumului, organizatorii vor acorda 12 distincții simbolice antreprenorilor și partenerilor care s-au remarcat prin implicare, inovație și contribuție la dezvoltarea mediului de afaceri prahovean.

Proiectul „Forumul Tinerilor Antreprenori” se dorește a fi o ediție-pilot, cu potențial de replicare anuală, menită să consolideze colaborarea dintre universitate, administrația publică și sectorul privat.

Organizatori: Asociația Absolvenților Universității Petrol-Gaze din Ploiești

Parteneri: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Agenția pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Turism Ploiești, Asociația Eurospirit

Finanțator: Consiliul Județean Prahova – Programul de finanțare nerambursabilă 2025