Record de viteză pe A0 stabilit de un tânăr din Puchenii Mari

Un tânăr în vârstă de 24 de ani din Puchenii Mari a reușit să stabilească un record negativ în ceea ce privește responsabilitatea la volan. A fost surprins de aparatul radar în timp ce circula pe A0 cu peste 200 km/h.

Potrivit Poliției, sâmbătă, la 14:03, prahoveanul a fost surprins de aparatul radar le km 24 al A0, în zona Corbeanca, cu 227 de km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h..

Inconștiența l-a costat scump. Tânărul a fost sancționat cu 3.037 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

„Reamintim că nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, iar respectarea legislației de către toți participanții la trafic ar reduce semnificativ dramele care se întâmplă pe șosele”, au transmis polițiștii.