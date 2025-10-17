Lucrări prelungite la ieșirea din Ploiești spre Bucov, pe DN1B

Vest proastă pentru șoferi. Bucuria din această dimineață de a circula pe DN1B, pe podul peste râul Teleajen, pe sensul de mers spre Ploiești, a fost doar parțială. Termenul de finalizare al lucrărilor a fost prelungit.

În această dimineață, șoferii care au venit spre Ploiești dinspre Bucov pe DN1B, au putut circula pe podul peste râul Teleajen, însă conform solicitării constructorului, adresată Poliției, acestea au fost prelungite.

Vă reamintim că pe 1 septembrie, podul peste râul Teleajen a intrat în reparații, fiind necesară înlocuirea rosturilor de dilatație.

Termenul inițial de finalizare era astăzi, 17 octombrie. Firma care intervine a solicitat însă prelungirea acestuia, până 27 octombrie.

Astfel, cel puțin pentru o săptămână și jumătate, coșmarul șoferilor se va prelungi. Așa cum se vede și pe filmarea primită pe adresa redacției în această dimineață, muncitorii sunt prezenți pe șantier.