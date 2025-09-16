Trafic de coșmar la ieșire din Ploiești spre Bucov. Se repară podul peste Teleajen

Nici bine nu s-a încheiat coșmarul șoferilor din cauza reparației podului de la Blejoi că a început un altul: podul de la Bucov, peste același râu, Teleajen.
Până în 17 octombrie, podul peste Teleajen, de pe DN 1B, de la Bucov, va fi în reparații. Lucrările vizează înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație. În acest interval, câte o bandă de circulaţie a fiecărui sens va fi închisă.
Odată cu instituirea restricțiilor rutiere, coloanele de mașini, mai ales la orele de vârf, se formează încă din zona giratoriului de la mall-ul AFI, respectiv din fața primăriei Bucov de pe sensul opus.
Astfel, timpul de așteptare în coloană poate ajunge până la 30 de minute.
O măsură similară a fost luată și pe drumul naţional 1 (E60), în zona kilometrului 94+345 metri, pe raza municipiului Câmpina. Și aici, coloanele de mașini se întind pe mai mulți kilometri, în fiecare zi.