- Publicitate -

Trafic de coșmar la ieșire din Ploiești spre Bucov. Se repară podul peste Teleajen

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Nici bine nu s-a încheiat coșmarul șoferilor din cauza reparației podului de la Blejoi că a început un altul: podul de la Bucov, peste același râu, Teleajen.

- Publicitate -

Până în 17 octombrie, podul peste Teleajen, de pe DN 1B, de la Bucov, va fi în reparații. Lucrările vizează înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație. În acest interval,  câte o bandă de circulaţie a fiecărui sens va fi închisă.

Odată cu instituirea restricțiilor rutiere, coloanele de mașini, mai ales la orele de vârf, se formează încă din zona giratoriului de la mall-ul AFI, respectiv din fața primăriei Bucov de pe sensul opus.

Astfel, timpul de așteptare în coloană poate ajunge până la 30 de minute.

Eveniment

Bărbat reținut pentru furtul unui portofel. Bunul a fost recuperat

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 de Poliție din Ploiești au reținut pentru 24 de ore un bărbat suspectat de furt.  Acesta ar fi...
- Publicitate -

O măsură similară a fost luată și pe drumul naţional 1 (E60), în zona kilometrului 94+345 metri, pe raza municipiului Câmpina. Și aici, coloanele de mașini se întind pe mai mulți kilometri, în fiecare zi.

VIDEO: Imagini cu traficul aproape blocat din cauza lucrărilor la podul de la Bucov

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

0
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
Exclusiv

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

0
A început un nou an școlar. Un an frământat...
Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

13
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Sat din Prahova terorizat de urși. „Am împușcat trei exemplare”

0
Încă o comună din Prahova, unde localnicii se tem...
Social

Mizerie și toalete insalubre într-o grădiniță din Prahova

0
Mizerie, o sobă defectă și grupuri sanitare neigienizate în...
Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

0
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Auto-moto

Motociclist rănit într-un accident din zona giratoriului Bucov

2
Un autoturism a intrat în coliziune cu o motocicletă,...
Internațional

A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

0
A murit Robert Redford, marele actor și regizor american,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Sat din Prahova terorizat de urși. „Am împușcat trei exemplare”

Luiza Toboc -
Încă o comună din Prahova, unde localnicii se tem...

Mizerie și toalete insalubre într-o grădiniță din Prahova

Luiza Toboc -
Mizerie, o sobă defectă și grupuri sanitare neigienizate în...

Se schimbă vremea. Temperatura maximă scade cu 10 grade

Marius Nica -
Toamna începe să-și intre în drepturi, iar primul episod...

Miros oribil în sudul Ploieștiului. Stațiile sunt pe ”verde”

Marius Nica -
Episodul de poluare a continuat și în această dimineață,...
- Publicitate -

Părintele Nicolae Tănase, de la Valea Screzii, are nevoie de ajutor

Luiza Toboc -
E omul care, de ani de zile, este „mamă...

Când vor fi încărcate cardurile sociale de alimente

Corina Matei -
Românii cu venituri mici vor primi și în acest...

Miros insuportabil în zona de Sud a Ploieștiului

Marius Nica -
Luni dimineață, în zona de sud a Ploieștiului, se...

Maldăre de gunoaie aruncate ilegal pe strada Fabricii din Câmpina

Luiza Toboc -
Cantități uriașe de deșeuri, provenite din construcții, au fost...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean