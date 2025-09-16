Trafic de coșmar la ieșire din Ploiești spre Bucov. Se repară podul peste Teleajen

Nici bine nu s-a încheiat coșmarul șoferilor din cauza reparației podului de la Blejoi că a început un altul: podul de la Bucov, peste același râu, Teleajen.

- Publicitate -

Până în 17 octombrie, podul peste Teleajen, de pe DN 1B, de la Bucov, va fi în reparații. Lucrările vizează înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație. În acest interval, câte o bandă de circulaţie a fiecărui sens va fi închisă.

Odată cu instituirea restricțiilor rutiere, coloanele de mașini, mai ales la orele de vârf, se formează încă din zona giratoriului de la mall-ul AFI, respectiv din fața primăriei Bucov de pe sensul opus.

Astfel, timpul de așteptare în coloană poate ajunge până la 30 de minute.

Eveniment Bărbat reținut pentru furtul unui portofel. Bunul a fost recuperat Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 de Poliție din Ploiești au reținut pentru 24 de ore un bărbat suspectat de furt. Acesta ar fi...

- Publicitate -

O măsură similară a fost luată și pe drumul naţional 1 (E60), în zona kilometrului 94+345 metri, pe raza municipiului Câmpina. Și aici, coloanele de mașini se întind pe mai mulți kilometri, în fiecare zi.

VIDEO: Imagini cu traficul aproape blocat din cauza lucrărilor la podul de la Bucov