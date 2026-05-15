Mai multe locuri la traseu pentru obținerea permisului auto, la Ploiești.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova a anunțat că astăzi, 15 mai 2026, vor fi suplimentate locurile disponibile pentru susținerea probei practice a examenului auto în municipiul Ploiești.

Potrivit instituției, suplimentarea va fi făcută începând cu ora 12:30 și vizează categoriile A, B, C, CE și D.

Reprezentanții S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova îi sfătuiesc pe candidați să urmărească pagina oficială a Instituției Prefectului Județul Prahova, acolo unde sunt publicate anunțurile privind suplimentarea locurilor pentru susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere.

Măsura vine în contextul cererii ridicate pentru programările la traseu, în special pentru categoria B, unde locurile disponibile sunt ocupate rapid.