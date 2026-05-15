Noi detalii din dosarul falsului polițist din Ploiești, care s-a dat și „ofițer SRI”. Cine sunt complicii acestuia

Costin Oprea, tânărul de 27 de ani din Ploiești care în 2024 fusese prins dându-se drept polițist la IPJ Prahova, a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce anchetatorii au dovedit că a continuat să înșele oameni, de această dată prezentându-se drept ofițer SRI și, ulterior, procuror DIICOT. Prejudiciul total estimat în dosar depășește 45.000 de euro.

De la „polițist” la „ofițer SRI” și „procuror DIICOT”

Potrivit datelor comunicate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, activitatea infracțională vizată în dosar se întinde pe perioada august 2025 – martie 2026. În tot acest timp, inculpatul a câștigat încrederea mai multor persoane folosind identități profesionale false: mai întâi s-a prezentat drept ofițer în cadrul Serviciului Român de Informații, iar ulterior drept procuror în cadrul DIICOT.

Metodele de manipulare au fost variate și elaborate. Victimele au fost induse în eroare prin scenarii construite cu răbdare: implicarea în accidente rutiere, misiuni de serviciu interne și externe, relații de căsătorie cu persoane importante din alte state, dificultăți în accesarea unor resurse financiare proprii, necesitatea achitării unor taxe la ANAF pentru ridicarea unei popriri pe o sumă mare de bani provenită din tranzacții cu criptomonede, plata impozitului pe o garsonieră pe care urma să o vândă, nevoia unor intervenții chirurgicale în străinătate și chiar diagnosticarea cu boli grave, inclusiv cancer. Cu două dintre victimele sale, inculpatul a dezvoltat relații de concubinaj, sporind astfel gradul de manipulare emoțională.

Arestul preventiv și acuzațiile

Marți, 12 mai 2026, inculpatul a fost reținut de organele de cercetare penală pentru 24 de ore. A doua zi, 13 mai 2026, procurorul de caz a pus în mișcare acțiunea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată (art. 244 alin. 1 și 2 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. – 4 acte materiale) și furt (art. 228 alin. 1 C. pen.), cu aplicarea regulilor concursului de infracțiuni.

Tot pe 13 mai, procurorul a formulat propunere de arestare preventivă, pe care Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești a admis-o, dispunând luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Furtul din dosar vizează o perioadă distinctă (martie-aprilie 2026), când inculpatul ar fi sustras dintr-un apartament în care mama sa locuia cu chirie un televizor cu suport, evaluat la aproximativ 1.000 de lei.

Mama și un prieten, inculpați pentru complicitate și șantaj

Dosarul a adus în prim-plan și alte două persoane din anturajul inculpatului.

O.V., mama lui Costin Oprea, a dobândit calitatea de inculpat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune (art. 244 alin. 1 C. pen.), șantaj (art. 207 alin. 1 și 3 C. pen.) și furt (art. 228 alin. 1 C. pen.). Ea a fost pusă sub control judiciar de către procurorul de caz.

G.S., un prieten apropiat al inculpatului principal, este cercetat pentru complicitate la înșelăciune în formă continuată (art. 48 C. pen. raportat la art. 244 alin. 1 și 2 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. – 3 acte materiale), fiindu-i aplicată și lui măsura controlului judiciar.

Cum a ajuns Costin Oprea în atenția publică

Cazul nu este unul izolat. În 2024, Costin Oprea fusese prins după ce se infiltrase în rândul polițiștilor prahoveni pretinzând că le este coleg, deși nu absolvise decât 8 clase. La momentul faptelor din actualul dosar, el se afla deja sub control judiciar pentru faptele anterioare, circumstanță care nu l-a împiedicat să continue activitatea infracțională.

În urma perchezițiilor efectuate în data de 12 mai, au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, iar persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Potrivit normelor legale în vigoare, punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă procesuală care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.