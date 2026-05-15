Străpungerea străzii Laboratorului: se circulă, dar șantierul pare abandonat. Când se vor termina lucrările?

Unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură rutieră din Ploiești, străpungerea străzii Laboratorului, a fost deschis circulației pe 3 aprilie, după ani de întârzieri, sistări și termene ratate. Cu toate acestea, lucrările nu sunt finalizate, iar în această săptămână pe șantier nu se afla niciun muncitor. Primăria Ploiești nu a comunicat un termen concret pentru recepția obiectivului.

Autorizația de construire pentru acest drum a fost emisă pe 19 octombrie 2022, iar la finalul lunii februarie 2023 au început lucrările, care ar fi trebuit să dureze doar patru luni. Realitatea a arătat altceva: șantierul a trecut prin sistări repetate, neînțelegeri contractuale și termene ignorate.

Proiectul, cu o valoare de peste 3,6 milioane de lei fără TVA, avea ca termen de finalizare 29 iulie 2025. Termenul nu a fost respectat, iar începând cu 30 iulie 2025 s-au aplicat penalități constructorului, în cotă de 0,1% pe zi din valoarea părții neexecutate a contractului, respectiv suma de 647.982,41 lei fără TVA.

Nici penalitățile nu au grăbit lucrurile. Constructorul – asocierea SC Andaur Construcții SRL – SC Irimat Cons SRL – a invocat, între altele, o posibilă suprapunere a lucrărilor peste o proprietate privată, constatată oficial de Primărie prin Nota de constatare nr. 1/23.06.2025, precum și faptul că terenul necesar realizării sensului giratoriu a fost înscris în domeniul public abia pe 17 septembrie 2025.

În ianuarie 2026, primarul Mihai Polițeanu recunoștea public că situația este „un fiasco și o rușine pentru orașul nostru”. Angajamentul asumat de constructor la acel moment era de patru săptămâni de la reluarea lucrărilor pentru a finaliza tot. Edilul avertiza că nerespectarea acestuia ar atrage rezilierea contractului.

Deschis, dar nefinalizat

Pe 3 aprilie 2026, Primăria Ploiești a anunțat deschiderea completă a străpungerii, cu mențiunea că în perioada 15–17 aprilie circulația urmează să fie închisă pe 70 de metri pentru turnarea ultimului strat de asfalt.

Mașinile circulă, însă lucrările rămân neterminate, noul drum nefiind recepționat. În anumite zone, gurile de canalizare sunt înălțate, nefiind aduse la nivel, un risc real pentru șoferi, în special pe timp de noapte sau ploaie. Mai mult, în această săptămână, pe șantier nu se afla niciun muncitor.

Primăria Ploiești nu a comunicat public un termen clar pentru finalizarea și recepția lucrărilor.