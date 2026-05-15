Cum arăta centrul Ploieștiului în anii ’60. Clip spectaculos realizat de Bogdan Vasilescu

Unul dintre cei mai apreciați fotografi din Ploiești, Bogdan Vasilescu, a realizat un clip în care recreează, cu ajutorul imaginilor prelucrate, centrul Ploieștiului anilor ’60. VIDEO la finalul textului.

Contactat de Observatorul Prahovean, Bogdan Vasilescu a explicat că acest clip este compus din patru secvențe.

Prima secvență prezintă Piața Unirii, așa cum arăta în 1964. A doua secvență surprinde centrul civic, la sfârșitul anilor ’50 sau începutul anilor ’60. A treia secvență prezintă Piața Unirii în anii ’60, iar ultima secvență redă vechea Piață Cuza Vodă. În locul imobilului din dreapta se află astăzi clădirea cunoscută de ploieșteni drept Omnia.

„Colorizarea pozelor alb-negru a fost efectuată de mine. Ulterior, am organizat fotografiile sub formă de clip și le-am dat viață folosind inteligența artificială”, ne-a declarat Bogdan Vasilescu.

Clipul face parte din proiectul Time Travel, prin care Bogdan Vasilescu reușește să coloreze imagini cu orașul de odinioară și să readucă în atenția publicului fragmente din istoria vizuală a Ploieștiului.

Reamintim că fotograful Bogdan Vasilescu a obținut cele mai multe voturi la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023, la secțiunea cultură. Evenimentul de recunoaștere și promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat a fost organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean.