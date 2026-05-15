Județul Prahova pierde definitiv Babele și Sfinxul, după 25 de ani de procese. Monumentele naturale rămân în administrarea județului Dâmbovița

Monumentele naturale Babele și Sfinxul rămân în administrarea județului Dâmbovița, după ce Curtea de Apel Ploiești a respins definitiv recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei. Disputa dintre autoritățile din Dâmbovița și cele din Bușteni, județul Prahova, s-a întins pe parcursul a aproape 25 de ani.

- Publicitate -

Anunțul a fost făcut vineri de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, care a transmis că decizia instanței confirmă faptul că Babele și Sfinxul aparțin administrativ comunei Moroeni.

„S-a făcut dreptate. Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru”, a declarat acesta.

- Publicitate -

Potrivit lui Corneliu Ștefan, instanțele au stabilit definitiv că terenul de aproximativ patru hectare pe care se află cele două monumente naturale este situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar pretențiile formulate de UAT Bușteni au fost respinse.

Șeful CJ Dâmbovița a prezentat și istoricul litigiului. În perioada 1999-2000, autoritățile din Bușteni au inițiat procedurile de intabulare pentru zona Babele – Sfinxul, demers contestat de județul Dâmbovița. În 2001, Consiliul Județean Dâmbovița a deschis prima acțiune în instanță împotriva Prahovei.

Ulterior, în 2015, a fost deschis un nou dosar privind delimitarea administrativ-teritorială dintre localitățile Moroeni și Bușteni.

- Publicitate -

În 2021, Tribunalul Vâlcea a decis că Babele, Sfinxul și terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni. Un an mai târziu, Curtea de Apel Pitești a confirmat hotărârea și a respins recursul.

Anul trecut, Tribunalul Dâmbovița a respins cererile formulate de UAT Bușteni privind anularea delimitării și revendicarea proprietății asupra zonei, iar acum Curtea de Apel Ploiești a menținut definitiv hotărârea.

„Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești a acestor simboluri la județul Dâmbovița”, a mai transmis Corneliu Ștefan.

- Publicitate -

Președintele CJ Dâmbovița a precizat că administrația județeană va continua investițiile în dezvoltarea zonei montane Peștera-Padina, prin proiecte de infrastructură și turism.