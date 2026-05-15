Neon Night Run se reprogramează pentru 23 mai, din cauza vremii nefavorabile

Clubul Sportiv alPHa Prahova a anunțat reprogramarea evenimentului Neon Night Run, care trebuia să aibă loc pe 16 mai, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile anunțate pentru perioada desfășurării.

Potrivit organizatorilor, decizia a fost luată având ca prioritate siguranța participanților, a voluntarilor și a tuturor persoanelor implicate în organizare, dar și pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Noua dată a evenimentului este 23 mai 2026, de la ora 20:30, în Parcul „Sala Sporturilor” din Ploiești.

Participarea rămâne gratuită, iar toate înscrierile deja validate își păstrează valabilitatea pentru noua dată. Organizatorii anunță și redeschiderea perioadei de înscrieri pentru cei care nu au apucat să se înscrie anterior. Înscrierile vor fi disponibile până pe 19 mai 2026.

Neon Night Run este un eveniment dedicat mișcării, energiei pozitive și comunității, combinând sportul cu muzica, luminile neon și atmosfera de festival urban.