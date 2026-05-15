Rezultate deosebite pentru elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești

Elevii muzicieni ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești au obținut rezultate remarcabile la Festivalul Concurs Național de Interpretare Pianistică „Iulia Hasdeu”.

Evenimentul a avut loc duminică, 10 mai 2026, la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Mărășești” din Câmpina.

Ediția din acest an a fost una aniversară, festivalul ajungând la cea de-a XXV-a ediție. Concursul este organizat de Asociația Culturală „Paul Constantinescu 2009” și coordonat de prof. univ. dr. Sanda Hîrlav-Maistorovici.

Juriul a fost format din prof. Marta Crina Râșnoveanu, președinte, și prof. Ioana Irina Ungureanu, de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, alături de prof. Horia Sabin Drăgoi, de la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București.

Festivalul își propune să valorifice mai multe laturi creative ale elevilor. Pe lângă interpretarea pianistică, participanții au înscris în concurs și desene, care au fost evaluate și premiate de prof. dr. Adriana Brăileanu, de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești.

Atât desenele, cât și repertoriul prezentat în concurs au fost incluse într-o broșură realizată pentru participanți.

Premiile obținute de elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva”

Mateescu Cezar Alexandru, clasa 0 – Premiul I de Excelență și Trofeu + Diploma Sabin Drăgoi

Profesor: Cristian Duca

Neagu Artur, clasa I – Premiul I

Profesor: Irina Ungureanu

Limboșanu Mateo, clasa a III-a – Premiul I de Excelență și Trofeu + Diploma Sabin Drăgoi

Profesor: Diana Icătoiu

Micuțu Marga, clasa a III-a – Premiul I de Excelență și Trofeu + Diploma Sabin Drăgoi

Profesor: Daniela Pica-Olteanu

Baicu Maximus, clasa a IV-a – Premiul I de Excelență și Trofeu + Diploma Sabin Drăgoi

Profesor: Daniela Pica-Olteanu

Bădișor Ema Adelina, clasa a IV-a – Premiul I

Profesor: Marta Râșnoveanu

Drăgănescu Darma, clasa a V-a – Premiul I de Excelență și Trofeu + Diploma Sabin Drăgoi

Profesor: Daniela Pica-Olteanu

Bădescu Nadia, clasa a VI-a – Premiul II

Profesor: Mircea Ițcuș

Bădișor Casiana Teodora, clasa a VI-a – Premiul I de Excelență și Trofeu + Diploma Sabin Drăgoi

Profesor: Marta Râșnoveanu