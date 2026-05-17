Un român a compus piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026

Muzicianul constănțean Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de scenă Monoir, este unul dintre compozitorii piesei „Bangaranga”, melodia cu care Bulgaria a câștigat Eurovision Song Contest 2026.

Piesa a fost interpretată de artista bulgară DARA și a obținut 516 puncte în finala competiției, aducând Bulgariei primul trofeu Eurovision din istorie. Pe următoarele locuri s-au clasat Israel și România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu.

Potrivit Antena 3, Cristian Tarcea a contribuit la partea ritmică și la sound-ul minimalist al piesei, alături de compozitorul grec Dimitris Kontopoulos și compozitoarea norvegiană Anne Judith Wik.

După victoria Bulgariei, Cristian Tarcea a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a povestit că o cunoaște pe DARA de când aceasta avea 16 ani și că a știut încă de atunci că artista are ceva special. Producătorul român s-a declarat mândru de întreaga echipă care a lucrat la proiect.

Cine este Cristian Tarcea / Monoir

Cristian Tarcea are 33 de ani, este producător muzical, compozitor și DJ, născut la Constanța. El este fondatorul casei independente de discuri Thrace Music.

Monoir s-a remarcat pe plan internațional printr-un stil electronic în care combină elemente pop cu influențe balcanice. Piesele sale au strâns miliarde de vizualizări pe YouTube și au avut succes în topurile muzicale din țări precum Turcia, Grecia, Rusia și India. Printre cele mai cunoscute melodii produse sau lansate de el se numără „The Violin Song”, „Lost in Istanbul” și „Sugar & Brownies”.

Înainte ca piesa Bulgariei să câștige Eurovision 2026, Cristian Tarcea fusese implicat și în Selecția Națională Eurovision România 2026, unde a făcut parte din juriul de specialitate.