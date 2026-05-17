Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României care a luat locul 3 la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, a obținut locul 3 în finala de la Viena, cu piesa „Choke Me”. Artista a acumulat 296 de puncte, după votul juriilor naționale și al publicului.

- Publicitate -

Studentă la Fizică

În vârstă de 22 de ani, Alexandra Căpitănescu este originară din Galați și a devenit cunoscută publicului larg în 2023, când a câștigat concursul „Vocea României”, făcând parte din echipa lui Tudor Chirilă. La audițiile pe nevăzute, artista a întors toate cele patru scaune.

După câștigarea show-ului de la Pro TV, Alexandra Căpitănescu a lansat single-ul de debut, „Căpitanu’”. În paralel cu muzica, artista este studentă la București, la Facultatea de Fizică.

- Publicitate -

La Eurovision 2026, România a revenit în finală după doi ani de absență, iar prestația Alexandrei Căpitănescu a fost una dintre cele mai comentate ale competiției.

Finala Eurovision 2026 a fost câștigată de Bulgaria, prin Dara, cu piesa „Bangaranga”, în timp ce Israel s-a clasat pe locul 2. România a încheiat competiția pe locul 3, unul dintre cele mai bune rezultate ale țării la Eurovision.

Primele mesaje după afișarea rezultatelor Eurovision 2026

”O, Doamne! Sunteți foarte frumoși. Câți ani aveți? România, pe locul trei la Eurovision. E nebunie”, a afirmat reprezentanta României într-un videoclip publicat pe TikTok.

- Publicitate -

Totodată, aceasta a publicat și pe Instagram mai multe fotografii care erau însoțite de următorul mesaj: „AM REUȘIT! Am reușit cu toții! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru seara asta! Hai să cucerim lumea!”, potrivit digi24.ro.