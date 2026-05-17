Prahova beneficiază de noi fonduri prin PNRR. Ce localități au primit bani

Ministerul Dezvoltării a anunțat, vineri, 15 mai, acordarea unor noi tranșe de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În total, peste 2,76 milioane de lei au fost alocați pentru proiecte din județul Prahova, beneficiari fiind comuna Drajna, Consiliul Județean Prahova și orașul Plopeni.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) continuă decontările pentru proiectele finanțate prin PNRR, iar printre beneficiarii noilor tranșe de plată se regăsesc și mai multe administrații locale din județul Prahova.

Fondurile sunt destinate unor investiții care vizează consolidarea seismică a clădirilor publice și multirezidențiale, eficientizarea energetică, precum și modernizarea și reabilitarea unor unități de învățământ. Autoritățile susțin că aceste proiecte sunt esențiale pentru creșterea siguranței clădirilor și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și locuitori.

Sumele direcționate către Prahova

Drajna – 1.157.248,57 lei

Consiliul Județean Prahova – 595.960,67 lei

Plopeni – 1.015.096,95 lei

Valoarea totală a finanțărilor acordate în această etapă pentru județul Prahova este de 2.768.306,19 lei.

Comuna Drajna a primit cea mai mare sumă dintre beneficiarii prahoveni incluși pe lista publicată de minister. De asemenea, administrația din Plopeni și Consiliul Județean Prahova beneficiază de noi decontări pentru proiectele aflate în implementare.

Situația completă a plăților efectuate de Ministerul Dezvoltării este disponibilă pe site-ul instituției, la adresa: https://www.mdlpa.ro/pages/plati