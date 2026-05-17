Victimele infracțiunilor vor fi anunțate când agresorii sunt eliberați din închisoare sau evadează

Victimele unor infracțiuni vor putea fi informate atunci când autorii faptelor sunt eliberați din închisoare, evadează sau sunt internați medical, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

Actul normativ are ca scop eficientizarea procedurilor judiciare și reducerea duratei proceselor penale, prin introducerea unor mecanisme considerate mai rapide și mai flexibile în desfășurarea anchetelor și a proceselor.

Potrivit inițiativei legislative, victimele vor fi informate încă de la prima audiere despre dreptul de a primi notificări dacă inculpatul este pus în libertate, evadează sau este internat medical.

- Publicitate -

De asemenea, procurorii, judecătorii sau instanțele vor avea obligația să informeze victima și membrii familiei acesteia, dacă există un posibil pericol, atunci când persoana cercetată sau condamnată urmează să fie eliberată din arest preventiv, arest la domiciliu, penitenciar sau dintr-o unitate medicală.

În situațiile în care data eliberării este cunoscută, informarea trebuie făcută cu cel puțin cinci zile înainte. Dacă eliberarea are loc în alte condiții, notificarea va fi transmisă imediat.

Proiectul prevede și măsuri speciale pentru cazurile care implică victime vulnerabile. Autoritățile urmăresc limitarea audierilor repetate, folosirea unor mijloace moderne de înregistrare a declarațiilor și o colaborare mai bună între organele judiciare și serviciile de asistență pentru victime.

- Publicitate -

O altă prevedere importantă vizează situațiile de evadare. În cazul în care un inculpat sau condamnat evadează din penitenciar ori din arest la domiciliu, administrația locului de detenție sau poliția va anunța de urgență organele judiciare și poliția din zona în care locuiește victima, pentru ca aceasta să fie informată rapid.

Inițiatorii susțin că modificările urmăresc accelerarea proceselor penale fără afectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate.