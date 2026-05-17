Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu șoferii români în mașină

Românii care merg în vacanță în Bulgaria sau tranzitează țara spre Grecia ori Turcia trebuie să țină cont de noile reguli privind vinieta electronică și echipamentele obligatorii din autoturism. Potrivit informațiilor publicate de digi24.ro, autoritățile bulgare au actualizat tarifele pentru 2026, iar lipsa vinietei poate aduce amenzi consistente.

- Publicitate -

Pentru autoturismele cu masa maximă de până la 3,5 tone, vinieta rămâne obligatorie pe drumurile naționale și autostrăzile din Bulgaria. Începând din acest an, tarifele sunt afișate atât în leva, cât și în euro, după adoptarea monedei euro de către statul vecin.

Tarifele pentru vinietele destinate autoturismelor sunt următoarele:

vinietă de o zi – 4,09 euro (8 leva);

vinietă de weekend – 5,11 euro;

vinietă de o săptămână – 7,67 euro;

vinietă de o lună – 15,34 euro;

vinietă de trei luni – 27,61 euro;

vinietă anuală – 49,60 euro.

Noua vinietă de o zi este considerată avantajoasă mai ales pentru șoferii aflați în tranzit spre Grecia sau Turcia, fiind valabilă timp de 24 de ore de la activare.

- Publicitate -

Pe lângă documentele personale și ale mașinii, șoferii trebuie să aibă obligatoriu în autoturism triunghi reflectorizant, extinctor, trusă medicală și vestă reflectorizantă. De asemenea, în Bulgaria este obligatorie folosirea fazei scurte pe toată durata deplasării, inclusiv pe timpul zilei.

Autoritățile recomandă ca vinieta să fie cumpărată înainte de intrarea pe drumurile taxate, deoarece sistemul automat de supraveghere identifică rapid mașinile fără taxă plătită. Achiziționarea ulterioară a vinietei nu anulează sancțiunea.

Șoferii surprinși fără vinietă riscă o taxă compensatorie de aproximativ 70 de leva, echivalentul a circa 36 de euro