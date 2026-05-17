Când pică Rusaliile în 2026. Românii vor avea o nouă minivacanță

Rusaliile aduc o nouă minivacanță pentru români, la începutul lunii iunie. În 2026, prima zi de Rusalii va fi duminică, 31 mai, iar cea de-a doua zi va fi luni, 1 iunie, ambele fiind nelucrătoare.

Rusaliile sunt sărbătorite de creștinii ortodocși la 50 de zile după Paște. Conform Codului Muncii, prima și a doua zi de Rusalii sunt zile libere legale, astfel că angajații vor beneficia de un weekend prelungit.

În acest an, a doua zi de Rusalii se suprapune cu Ziua Copilului, 1 iunie, care este, de asemenea, zi liberă legală.

În total, anul 2026 are 17 zile libere legale, însă cinci dintre acestea sunt în weekend.

Zile libere legale rămase în 2026

31 mai, duminică – Rusaliile

1 iunie, luni – a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

15 august, sâmbătă – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie, luni – Sfântul Andrei

1 decembrie, marți – Ziua Națională a României

25 decembrie, vineri – prima zi de Crăciun

26 decembrie, sâmbătă – a doua zi de Crăciun