25 de zile până încep nopțile albe! La ce oră sunt programate meciurile Campionatului Mondial de Fotbal

Campionatul Mondial de Fotbal este cea mai așteptată competiție de către microbiștii din toată lumea. Competiția, găzduită în premieră de trei țări – SUA, Canada, Mexic – va fi un adevărat maraton fotbalistic. 48 de echipe la start, care vor juca timp de 37 de zile, în intervalul 11 iunie – 19 iulie. Vor fi 103 partide, care vin însă și cu o mare problemă pentru microbiști. În special, pentru cei din Europa.

- Publicitate -

Campionatul Mondial începe peste 25 de zile

Majoritatea partidelor sunt programate noaptea, ceea ce va da peste cap activitatea multor iubitori de fotbal. Practic, în faza grupelor, doar câteva partide sunt programate la o oră decentă. Se vor juca de la ora 19.00: Cehia – Africa de Sud Spania – Insulele Capului Verde și Spania – Arabia Saudită

De la ora 20.00 se joacă Germania – Curacao, Olanda – Suedia, Argentina – Austria, Portugalia – Uzbekistan, Portugalia – RD Congo.

- Publicitate -

Partida inaugurală, care deschide balul, va fi la ora 22.00, pe 11 iunie, la Mexico City, unde se întâlnesc Mexic și Africa de Sud. De la aceeași oră se vor juca și semifinalele (14 și 15 iulie), dar și marea finală (19 iulie). Două sferturi de finală sunt programate însă de la ora 00.00, respectiv 04.00.

53 de meciuri se dispută în toiul nopții

Destule partide încep la ora 01.00, dar și la alte ore din noapte. Practic, 53 de meciuri sunt programate să înceapă în intervalul 00.00 – 05.00.

Ora 22.00 este cea mai comună oră pentru meciuri, 16 partide fiind programate să înceapă atunci.

- Publicitate -

Vor fi și partide care încep la 5 dimineața, dar și la ora 7. Iar meciul Senegal – Irak va începe la ora 12.00, în miezul zilei. Diversitatea de ore la care încep meciurile este dictată de diferențele de fus orar, atât între America și Europa, cât și între orașele competiției. Spre exemplu, diferența de fus orar dintre San Francisco (oraș de pe coasta de vest a SUA) și New York (aflat pe coasta de Est) este de trei ore.

Meciurile Campionatului Mondial vor fi transmise în România de Antena 1 și Antena Play.

Programul Grupei A

11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud

- Publicitate -

12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Cehia

18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud

19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud

- Publicitate -

25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic

24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud

Programul Grupei B

12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia și Herțegovina

- Publicitate -

13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția

18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia și Herțegovina

19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar

- Publicitate -

24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada

24 iunie, ora 22:00 – Bosnia și Herțegovina – Qatar

Programul Grupei C

4 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc

- Publicitate -

14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția

20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc

20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti

25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia

25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti

Programul Grupei D

13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay

13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia

19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay

19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia

26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA

26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia

Programul Grupei E

14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao

15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador

20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao

26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania

26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș

Programul Grupei F

14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia

15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia

20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia

20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia

26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia

25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda

Programul Grupei G

5 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt

16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă

21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran

22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt

27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran

27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia

Programul Grupei H

15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde

16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay

21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită

22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde

27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită

27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania

Programul Grupei I

16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal

17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia

23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak

23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal

26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța

26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak

Programul Grupei J

17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria

16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania

22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria

23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria

28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria

28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina

Programul Grupei K

17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo

18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia

23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan

24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo

28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia

28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan

Programul Grupei L

17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația

18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama

23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana

24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația

28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia

28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana