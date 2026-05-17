25 de zile până încep nopțile albe! La ce oră sunt programate meciurile Campionatului Mondial de Fotbal

Campionatul Mondial de Fotbal este cea mai așteptată competiție de către microbiștii din toată lumea. Competiția, găzduită în premieră de trei țări – SUA, Canada, Mexic – va fi un adevărat maraton fotbalistic. 48 de echipe la start, care vor juca timp de 37 de zile, în intervalul 11 iunie – 19 iulie. Vor fi 103 partide, care vin însă și cu o mare problemă pentru microbiști. În special, pentru cei din Europa.
Campionatul Mondial începe peste 25 de zile
Majoritatea partidelor sunt programate noaptea, ceea ce va da peste cap activitatea multor iubitori de fotbal. Practic, în faza grupelor, doar câteva partide sunt programate la o oră decentă. Se vor juca de la ora 19.00: Cehia – Africa de Sud Spania – Insulele Capului Verde și Spania – Arabia Saudită
De la ora 20.00 se joacă Germania – Curacao, Olanda – Suedia, Argentina – Austria, Portugalia – Uzbekistan, Portugalia – RD Congo.
Partida inaugurală, care deschide balul, va fi la ora 22.00, pe 11 iunie, la Mexico City, unde se întâlnesc Mexic și Africa de Sud. De la aceeași oră se vor juca și semifinalele (14 și 15 iulie), dar și marea finală (19 iulie). Două sferturi de finală sunt programate însă de la ora 00.00, respectiv 04.00.
53 de meciuri se dispută în toiul nopții
Destule partide încep la ora 01.00, dar și la alte ore din noapte. Practic, 53 de meciuri sunt programate să înceapă în intervalul 00.00 – 05.00.
Ora 22.00 este cea mai comună oră pentru meciuri, 16 partide fiind programate să înceapă atunci.
Vor fi și partide care încep la 5 dimineața, dar și la ora 7. Iar meciul Senegal – Irak va începe la ora 12.00, în miezul zilei. Diversitatea de ore la care încep meciurile este dictată de diferențele de fus orar, atât între America și Europa, cât și între orașele competiției. Spre exemplu, diferența de fus orar dintre San Francisco (oraș de pe coasta de vest a SUA) și New York (aflat pe coasta de Est) este de trei ore.
Meciurile Campionatului Mondial vor fi transmise în România de Antena 1 și Antena Play.
Programul Grupei A
11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud
12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Cehia
18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud
19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud
25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic
24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud
Programul Grupei B
12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia și Herțegovina
13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția
18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia și Herțegovina
19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar
24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada
24 iunie, ora 22:00 – Bosnia și Herțegovina – Qatar
Programul Grupei C
4 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc
14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția
20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc
20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti
25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia
25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti
Programul Grupei D
13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay
13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia
19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay
19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia
26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA
26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia
Programul Grupei E
14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao
15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador
20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș
21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao
26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania
26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș
Programul Grupei F
14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia
15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia
20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia
20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia
26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia
25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda
Programul Grupei G
5 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt
16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă
21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran
22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt
27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran
27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia
Programul Grupei H
15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde
16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay
21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită
22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde
27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită
27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania
Programul Grupei I
16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal
17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia
23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak
23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal
26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța
26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak
Programul Grupei J
17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria
16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania
22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria
23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria
28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria
28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina
Programul Grupei K
17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo
18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia
23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan
24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo
28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia
28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan
Programul Grupei L
17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația
18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama
23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana
24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația
28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia
28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana