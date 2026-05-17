Surpriza lui Topal! Pe cine a luat turcul în lot pentru meciul cu Oțelul

Petrolul va întâlni luni, de la ora 20.30, Oțelul, în ultima etapă din play-out, partidă care poate consfinți rămânerea echipei în primul eșalon și în sezonul viitor. Ploieștenii au nevoie de toate cele trei puncte pentru a-și îndeplini obiectivul, fără a mai fi nevoiți să treacă prin barajul de menținere/promovare, care înseamnă disputarea a încă două meciuri, pe 23, respectiv 30 mai.

Mehmet Topal l-a chemat la prima echipă pe Augustin Dumitrache

Pentru partida cu Oțelul, Mehmet Topal a decis să cheme un fotbalist de la echipa a doua a clubului, care vineri a terminat sezonul. Petrolul II a încheiat pe locul 8 în seria 2 a ligii a treia, cu un parcurs meritoriu în anul 2026, când a avut o serie de șapte victorii consecutive. Din acest motiv, antrenorul primei echipe l-a inclus în lotul pentru meciul cu Oțelul pe căpitanul acestei formații, Augustin Dumitrache.

În vârstă de 20 de ani, Dumitrache a mai fost în lorul primei echipe, dar n-a apucat să debuteze în SuperLiga României. El a bifat două prezențe în Cupa României și este un fost junior al clubului, trecut și pe la Universitatea Cluj. Dumitrache joacă mijlocaș central, post pe care Petrolul l-a pierdut pe Alexandru Mateiu. Fotbalistuld e 36 de ani a încheiat conturile cu Petrolul, înainte de termen, după ce nu a fost inclus în lot pentru partida cu FC Botoșani.

Petrolul va aduce sânge proaspăt în lot

Augustin Dumitrache face parte și din echipa de tineret a Petrolului, care va juca final Cupei României, pe 24 mai, la Târgoviște. El este chiar autorul golului din semifinala cu Rapid, care a trimis echipa antrenată de Daniel Movilă în finala cu CSM Bacău.

Augustin Dumitrache este unul dintre tinerii fotbaliști, care din vară, în mod normal, vor fi chemați la prima echipă. Petrolul vizează o reîmprospătare a lotului dictată atât de factorul sportiv, cât și de remodelarea financiară a clubului. Alături de el, vor face pasul la prima echipă și alți tineri, precum Rădulescu, Manolache, Leescu, Călin sau Petre. Majoritatea au mai fost la prima echipă, unii chiar în cantonamente, pentru a se acomoda cu atmosfera din lot.