Val de ploi în Prahova. Cum va fi vremea în luna iunie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În weekend, revin ploile în Prahova.

Prahova se află, duminică, 17 mai, până la ora 21.00, sub o informare meteo de ploi, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Cum va fi vremea în weekend la Ploiești

Duminică, valul de ploi nu va ocoli municipiul, iar temperatura maximă se va menține la 17 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 10 grade Celsius.

Treptat, de săptămâna viitoare vremea revine la valori normale pentru această perioadă, cu maxime de 22… 24 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, duminică se va înregistra un nou val de ploi, iar temperaturile maxime vor fi de 8 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă este de 4 grade Celsius.

Valul de ploi nu va ocoli zona de munte nici pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile maxime vor fi de 10…11 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Valorile termice se vor situa, potrivit ANM, în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării, dar și local deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

„Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitare în cele vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat, spun meteorologii, de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale”, a anunțat ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.