Criza troleibuzelor din Ploiești, fără soluție. De ce nu pot reveni în trafic fără ITP

Trei troleibuze care circulau în Ploiești au rămas ieri fără certificatele de înregistrare din cauza lipsei Inspecției Tehnice Periodice (ITP). Pentru a evita sancționarea șoferilor și reținerea certificatelor de înregistrare și a celorlalte troleibuze, 17 la număr, conducerea societății de transport public (TCE Ploiești), a decis retragerea acestora din circulație.

La acest articol a contribuit Roxana Tănase

Pe traseele 202 (Podul Înalt-Gara de Sud) și 44 (Malu Roșu-Gara de Sud) troleibuzele au fost înlocuite cu autobuze care, la orele de vârf, se aglomerează.

Cum s-a ajuns în această situație

Vă reamintim că troleibuzele din Ploiești au circulat fără ITP din cauza interpretării diferite a legii și a lipsei unei stații dotată cu fir de contact, care să permită efectuarea inspecției în cazul acestora.

În interpretarea TCE a legii, troleibuzele sunt mijloace de transport asimilate tramvaielor, astfel că și în cazul acestora dintâi ITP-ul nu este obligatorie, ci doar revizii periodice.

Poliția și Registrul Auto Român în schimb, au precizat la solicitarea Observatorul Prahovean că troleibuzele nu sunt exceptate de la obligativitatea efectuării inspecției tehnice periodice.

Citește mai multe detalii aici: 20 de troleibuze circulă fără ITP în Ploiești de cinci ani. RAR: verificarea este obligatorie

Așa se face că marți, în timpul unei acțiuni a Poliției, trei troleibuze au fost trase pe dreapta în Ploiești, șoferii acestora sancționați, iar certificatele de înregistrare retrase.

De ce redobândirea certificatelor de înregistrare este momentan imposibilă

Redobândirea certificatelor de înregistrare ale celor trei troleibuze oprite ieri în trafic în Ploiești este imposibilă momentan. Potrivit legislației în vigoarea, în cazul în care acest document este retras de către polițiști pentru lipsa ITP-ului, redobândirea lui se poate face exclusiv într-o reprezentanță a Registrului Auto Român.

RAR Prahova, la fel ca TCE Ploiești, nu deține infrastructura tehnică pentru a inspecta aceste mijloace de transport. Concret, și la RAR Prahova firul de contact, care trebuie să alimenteze sistemele troleibuzelor, lipsește.

Nicolae Alexandri, director de exploatare al TCE Ploiești: Nu avem o estimare

Contactat de Observatorul Prahovean cu privire la acest cerc vicios, Nicolae Alexandri, directorul de exploatare al TCE Ploiești, a declarat:

„Nu vor circula troleibuze, în lipsa ITP-ului. Traseele 44 și 202 vor fi asigurate cu autobuze. Am discutat cu alte societăți de transport din țară care dețin trolee și încercăm să facem ITP în stația proprie de pe Găgeni nr. 88.

Nu putem estima termenul la care se va relua circulația cu troleibuze la Ploiești. Nu avem o astfel de estimare.

La orele de vârf, în intervalul 07.30 – 08.30, pe cele două linii vor fi asigurate 14 autobuze, după care frecvența va scădea, urmând ca în intervalul 15.30 – 17.00 să crească din nou frecvența”.

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului: din 1997-1998 nu s-a pus problema de ITP în cazul troleibuzelor

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat pentru Observatorul Prahovean că, timp de aproape 30 de ani, de când au fost introduse în Ploiești, obligativitatea inspecției tehnice periodice în cazul troleibuzelor, nu a fost luată în considerare.

„Problema este următoarea. Troleibuzele au fost introduse în Ploiești în anii 1997 – 1998, dar niciodată nu s-a pus problema de ITP. Nu a existat o astfel de cerință. Timp de 28 de ani, nu s-a considerat necesar ITP.

Pe de altă parte sunt două legi care se bat cap în cap: una spune că este necesar ITP, alta nu, dar nu intrăm în această problemă. TCE mi-a comunicat că se va conforma.

RAR Prahova a spus că nu poate face ITP, dar acum va trebui să facă. Să ne ducem cu troleibuzele pe trailer este exclus. Continuitatea transportului este asigurată în acest moment prin autobuze, iar TCE a declarat că se conformează”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.