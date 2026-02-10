Troleibuzele nu mai circulă în Ploiești din cauza lipsei ITP. Trei șoferi amendați

Situația troleibuzelor din Ploiești care circulă fără Inspecția Tehnică Periodică (ITP) a ajuns în atenția Poliției. Astăzi, la nivelul orașului, a fost organizată o acțiune de control în urma căreia trei șoferi au fost sancționați.

Potrivit surselor Observatorul Prahovean, în cele trei cazuri au fost aplicate șoferilor sancțiuni contravenționale (de la 9 la 20 de puncte) pentru lipsa documentelor care să dovedească trecerea ITP-ului și totodată au fost aplicate trei avertismente pentru lipsa în original a celorlalte documente solicitate.

Trebuie precizat că în cazul celor trei troleibuze oprite astăzi în Ploiești, polițiștii au dispus și reținerea certificatelor de înregistrare a autovehiculelor.

Situația a fost confirmată pentru Observatorul Prahovean de către Nicolae Alexandri, directorul de exploatare al TCE Ploiești.

„Conducerea TCE a decis retragerea troleibuzelor pentru că au fost date trei avertismente șoferilor din partea Poliției pe motiv că nu au ITP. Este vorba de 11 troleibuze retrase din circulație. Acestea au fost înlocuite cu autobuze”, a declarat Nicolae Alexandri, director exploatare TCE Ploiești.

Momentan, conducerea TCE a transmis că nu este cunoscută data la care troleibuzele vor intra din nou în circulație.

Vă reamintim că Observatorul Prahovean a atras atenția recent despre situația în care se regăsesc troleibuzele din Ploiești și clarificările Registrului Auto Român cu privire la obligativitatea ITP-ului în cazul acestor mijloace de transport.

UPDATE: Comunicatul Poliției Prahova

În contextul calendarului operațional ROADPOL 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova desfășoară acțiuni specifice pentru prevenirea accidentelor rutiere și reducerea riscurilor generate de nerespectarea legislației rutiere.

În cadrul acestor activități, vehiculele destinate transportului de marfă și pasageri se află în centrul controalelor, obiectivul principal fiind verificarea legalității activităților desfășurate și creșterea siguranței pe drumurile publice.

În acest sens, polițiștii rutieri acționează atât pe raza municipiului Ploiești, cât și la nivelul întregului județ Prahova, în cadrul Planului Național RODPOL, conform dispozițiilor Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Rutieră, aplicabile la nivel național, pentru verificarea legalității transportului public de persoane și de marfă.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reamintește faptul că respectarea legislației rutiere constituie o obligație legală pentru toți participanții la trafic, indiferent de natura vehiculului, calitatea proprietarului sau statutul operatorului de transport.

Polițiștii rutieri aplică ferm măsurile prevăzute de lege ori de câte ori sunt constatate abateri, fără discriminare și fără a ține cont de calitatea persoanelor implicate, principiul care guvernează activitatea fiind acela că nimeni nu este mai presus de lege.

Acțiunile desfășurate au caracter atât preventiv, cât și sancționator și vor continua în perioada următoare, cu scopul asigurării unui trafic sigur, fluent și conform legii pe drumurile publice din municipiul Ploiești și județul Prahova, precum și al protejării tuturor participanților la trafic.