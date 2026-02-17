TCE Ploiești a început să facă ITP-ul troleibuzelor. Șase trolee au revenit pe traseu

TCE Ploiești a început efectuarea Inspecției Tehnice Periodice (ITP) la RAR Prahova pentru troleibuzele retrase din circulație. Șase dintre cele 20 de vehicule au revenit deja pe traseu, a anunțat marți operatorul de transport public.

Săptămâna trecută, toate troleibuzele au fost retrase din circulație la Ploiești pe motiv de lipsă ITP, situație care a afectat programul transportului public din municipiu. (Detalii AICI)

ITP realizat în stația RAR Prahova

Reprezentanții TCE au precizat, marți, că au identificat o soluție pentru efectuarea ITP-ului în stația reprezentanței județene RAR Prahova.

„A fost identificată o soluție, împreună cu reprezentanții RAR Prahova, pentru realizarea ITP-ului la troleibuze, în stația ITP a reprezentanței județene.

Până la acest moment s-a realizat ITP-ul la șase troleibuze, care au fost introduse în traseu. Activitatea va continua pentru restul troleibuzelor”, a declarat Nicolae Alexandri, director exploatare TCE Ploiești.

TCE va avea propria stație ITP pentru troleibuze

Conducerea TCE Ploiești a precizat că a identificat o soluție pentru evitarea unor situații similare.

„În termen de șase luni, am convenit cu RAR Prahova să realizăm propria stație ITP, dotată cu fir de contact pentru alimentarea troleibuzelor”, a mai precizat Nicolae Alexandri.

Reamintim că, primele trei autobuze au reintrat în circulație la finalul săptămânii trecute, după ce TCE a obținut de la Poliție o dovadă de circulație valabilă pentru 15 zile. (Detalii AICI).

Reluarea treptată a circulației troleibuzelor ar urma să ducă la revenirea la un program normal al transportului public din Ploiești, după disfuncționalitățile apărute în ultimele zile.